3年多近20億元觀光產值 苗栗舊山線鐵道自行車獲獎

苗栗縣長徐耀昌2屆8年任內，從無到有全國首創百年舊山線鐵道自行車，縣府估計3年多帶來近20億元觀光產值，成為重要政績，縣府下一波亮點，規畫明德水庫「明湖水漾 魅力海棠」，打造國際級景點。

縣府文化觀光局辦理「重現百年鐵道生命力-舊山線鐵道文化資產保存與創新案」，從行政院國家發展委員會主辦的「政府服務獎」133個參獎機關（構）脫穎而出，獲得社會關懷服務類獎項，徐耀昌、文觀局長林彥甫等人今天至行政院領獎。

林彥甫指出，聯合國教科文組織（UNESCO）將舊山線列為世界遺產潛力點，縣府推動活化利用閒置的鐵道，OT引進民間投資，2019年7月鐵道自行車營運，至今搭乘170萬人次，根據交通部觀光局統計，去年每人每次無過夜當天來回平均旅遊支出1065元，粗估帶動周邊18億元以上觀光產值。

縣府辦理舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在去年財政部「金擘獎」獲得4個獎項肯定，文觀局下一波規畫明德水庫，成為苗中地區觀光遊憩最大亮點，縣府爭取交通部觀光局核定2億多元經費，以「明湖水漾 魅力海棠」為主題，發展「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」。