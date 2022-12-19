快訊

直播／本土確診今增10,317例、境外48例 23人病歿

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

被周玉蔻說「吃軟飯的」 王鴻薇先生陶允正首次發聲回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年多近20億元觀光產值 苗栗舊山線鐵道自行車獲獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣鐵道自行車活化百年舊山線，打造國際級景點。圖／祺峰休閒事業有限公司提供
苗栗縣鐵道自行車活化百年舊山線，打造國際級景點。圖／祺峰休閒事業有限公司提供

苗栗縣長徐耀昌2屆8年任內，從無到有全國首創百年舊山線鐵道自行車，縣府估計3年多帶來近20億元觀光產值，成為重要政績，縣府下一波亮點，規畫明德水庫「明湖水漾 魅力海棠」，打造國際級景點。

縣府文化觀光局辦理「重現百年鐵道生命力-舊山線鐵道文化資產保存與創新案」，從行政院國家發展委員會主辦的「政府服務獎」133個參獎機關（構）脫穎而出，獲得社會關懷服務類獎項，徐耀昌、文觀局長林彥甫等人今天至行政院領獎。

林彥甫指出，聯合國教科文組織（UNESCO）將舊山線列為世界遺產潛力點，縣府推動活化利用閒置的鐵道，OT引進民間投資，2019年7月鐵道自行車營運，至今搭乘170萬人次，根據交通部觀光局統計，去年每人每次無過夜當天來回平均旅遊支出1065元，粗估帶動周邊18億元以上觀光產值。

縣府辦理舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在去年財政部「金擘獎」獲得4個獎項肯定，文觀局下一波規畫明德水庫，成為苗中地區觀光遊憩最大亮點，縣府爭取交通部觀光局核定2億多元經費，以「明湖水漾 魅力海棠」為主題，發展「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」。

林彥甫說，明德水庫明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化、海棠島水陸域設施建構工程，預計明天開標，明年11月完工，初步規畫促進民間參與公共建設模式，尤其天空索道從水庫碼頭區，到鴛鴦島、日新島，將是縣府繼舊山線鐵道自行車後的創舉吸客。

苗栗縣鐵道自行車活化百年舊山線，打造國際級景點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣鐵道自行車活化百年舊山線，打造國際級景點。圖／苗栗縣政府提供

鐵道 水庫 自行車

延伸閱讀

苗縣社區照顧關懷據點超標完成 第201、202據點今揭牌

影╱徐耀昌最後一次團結月會語帶哽咽 與會員工起立歡送

徐耀昌感恩音樂會記者會交棒意味濃 鍾東錦稱他「師父」

縣政人事先傳承 鍾東錦：3個月後新布局1次到位

相關新聞

中壢人記憶「大時鐘」地標回來了 建築得獎23日開幕打卡

承載多個世代桃園市中壢人共同記憶的「中壢大時鐘」地標回來了！過去中壢大時鐘所在的第一市場（中壢第一公有零售市場），經30...

新竹縣府啟用手語翻譯專區、LINE服務 造福聽語障朋友

為讓聽語障民眾更方便洽公，新竹縣府結合新竹縣天使之音協會，利用公益彩券盈餘分配基金，在縣府大廳服務台成立「手語視訊翻譯服...

3年多近20億元觀光產值 苗栗舊山線鐵道自行車獲獎

苗栗縣長徐耀昌2屆8年任內，從無到有全國首創百年舊山線鐵道自行車，縣府估計3年多帶來近20億元觀光產值，成為重要政績，縣...

創心醫電捐贈四組12導程心電圖機 竹市消防分隊皆配置

新竹市政府今舉辦「創心醫電股份有限公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，由局長李世恭代表受贈並致贈感謝狀。消防局表示，...

新竹縣明年有線電視費不調整 每月570元就可看157頻道

新竹縣有線廣播電視費率審議委員會近日開會決議明年度有線電視各項費用上限，2個方案都將維持今年的收費標準，其中北視方案B為...

即刻寒冬送暖 大湖警分局送棉被給弱勢家庭及獨居長者

即刻寒冬送暖！這兩天寒流發威，苗栗縣大湖警分局與志工關懷慰問轄內弱勢家庭及獨居年長者，昨由分局長林炎巨、警察志工副中隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。