聽新聞
test
0:00 / 0:00
3年多近20億元觀光產值 苗栗舊山線鐵道自行車獲獎
苗栗縣長徐耀昌2屆8年任內，從無到有全國首創百年舊山線鐵道自行車，縣府估計3年多帶來近20億元觀光產值，成為重要政績，縣府下一波亮點，規畫明德水庫「明湖水漾 魅力海棠」，打造國際級景點。
縣府文化觀光局辦理「重現百年鐵道生命力-舊山線鐵道文化資產保存與創新案」，從行政院國家發展委員會主辦的「政府服務獎」133個參獎機關（構）脫穎而出，獲得社會關懷服務類獎項，徐耀昌、文觀局長林彥甫等人今天至行政院領獎。
林彥甫指出，聯合國教科文組織（UNESCO）將舊山線列為世界遺產潛力點，縣府推動活化利用閒置的鐵道，OT引進民間投資，2019年7月鐵道自行車營運，至今搭乘170萬人次，根據交通部觀光局統計，去年每人每次無過夜當天來回平均旅遊支出1065元，粗估帶動周邊18億元以上觀光產值。
縣府辦理舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在去年財政部「金擘獎」獲得4個獎項肯定，文觀局下一波規畫明德水庫，成為苗中地區觀光遊憩最大亮點，縣府爭取交通部觀光局核定2億多元經費，以「明湖水漾 魅力海棠」為主題，發展「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」。
林彥甫說，明德水庫明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化、海棠島水陸域設施建構工程，預計明天開標，明年11月完工，初步規畫促進民間參與公共建設模式，尤其天空索道從水庫碼頭區，到鴛鴦島、日新島，將是縣府繼舊山線鐵道自行車後的創舉吸客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言