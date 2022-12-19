融合新舊歷史 竹市投1.2億元打造建華國中「墨霜樓」
新竹市政府推動「新校園運動」，是建華國中建校80年來最大規模的校園改造，其中「墨霜樓」為解決教室不足，新建數位媒體中心、雙語等8間教室、4間辦公室。代理市長陳章賢今到剛完工不久的墨霜樓了解使用情形，他說，為營造校園美學，將保留校內第一棟歷史建築，把文化與歷史融合於新建築，共創獨特校園文化。
教育處說明，建華國中校園內已逾60年的「第一棟」教學大樓原規畫拆除重建，該建物於2017年11月核定為歷史建物，需進行修復再利用計畫，考量教室不足且為營造優質的學習環境，市府共投入逾1億元經費，於校內新建4層樓，20間教室量體的教學大樓。
負責整體規畫設計的張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所表示，建華國中第一棟的教學大樓被列為歷史建築，具有日治時代特色，因此在規畫時，納入新舊建築整體思考，藉由透空風廊呼應第一棟歷史建築高度及立柱，將新建校舍與既有中庭串聯起來，共同圍塑出優雅的人文中庭。
建華國中校長蔡之浩表示，墨霜樓將成為建華國中教育園地的學習新軸心，全棟共有4層樓、20間教室，學校將其定位為九年級學習專區，以及推展雙語教育、跨領域學習研發的教學大樓，設有九年級教室、雙語教室、跨領域學習研究中心、願景教室、種子教室、綠芽教室等，並且向左串聯思源樓、風翦樓全新整修的社區圖書館空間，向後連結跨領域課程大樓福緣樓，帶動建華國中邁向新的教育里程碑。
教育處指出，市府推動新校園運動，重新改造建華國中，將原先校門入口拆除後廣植植栽、新建教學大樓、重新整修運動場及停車場整體動線改善等，是建華國中建校80年來進行最大規模校園改造。
其中，去年啟用的運動場整修更是新校園運動以來最大規模的運動場地整修，施工總面積達1萬4000平方公尺，經重新鋪設整建，成為全台第一座「薰衣草跑道」。市府近8年來所推動新校園運動，在有限的校園空間內，改善體育設施、提供各級學校良好的教學環境，帶給學生嶄新的校園體驗，同時也帶給社區居民一個優質的共享運動空間。
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