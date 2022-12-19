融合新舊歷史　竹市投1.2億元打造建華國中「墨霜樓」

新竹市政府推動「新校園運動」，是建華國中建校80年來最大規模的校園改造，其中「墨霜樓」為解決教室不足，新建數位媒體中心、雙語等8間教室、4間辦公室。代理市長陳章賢今到剛完工不久的墨霜樓了解使用情形，他說，為營造校園美學，將保留校內第一棟歷史建築，把文化與歷史融合於新建築，共創獨特校園文化。

教育處說明，建華國中校園內已逾60年的「第一棟」教學大樓原規畫拆除重建，該建物於2017年11月核定為歷史建物，需進行修復再利用計畫，考量教室不足且為營造優質的學習環境，市府共投入逾1億元經費，於校內新建4層樓，20間教室量體的教學大樓。

負責整體規畫設計的張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所表示，建華國中第一棟的教學大樓被列為歷史建築，具有日治時代特色，因此在規畫時，納入新舊建築整體思考，藉由透空風廊呼應第一棟歷史建築高度及立柱，將新建校舍與既有中庭串聯起來，共同圍塑出優雅的人文中庭。

建華國中校長蔡之浩表示，墨霜樓將成為建華國中教育園地的學習新軸心，全棟共有4層樓、20間教室，學校將其定位為九年級學習專區，以及推展雙語教育、跨領域學習研發的教學大樓，設有九年級教室、雙語教室、跨領域學習研究中心、願景教室、種子教室、綠芽教室等，並且向左串聯思源樓、風翦樓全新整修的社區圖書館空間，向後連結跨領域課程大樓福緣樓，帶動建華國中邁向新的教育里程碑。

教育處指出，市府推動新校園運動，重新改造建華國中，將原先校門入口拆除後廣植植栽、新建教學大樓、重新整修運動場及停車場整體動線改善等，是建華國中建校80年來進行最大規模校園改造。