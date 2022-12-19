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中壢人記憶「大時鐘」地標回來 建築得獎23開幕打卡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢第一市場新建完成即將開幕，「中壢大時鐘」老記憶、新地標回來了。記者曾增勳／攝影
中壢第一市場新建完成即將開幕，「中壢大時鐘」老記憶、新地標回來了。記者曾增勳／攝影

承載多個世代桃園市中壢人共同記憶的「中壢大時鐘」地標回來了！過去中壢大時鐘所在的第一市場（中壢第一公有零售市場），經30年滄桑危樓地方人要求拆除重建，歷經市府7年多設計重建，中壢第一市場新大樓23日開幕，大樓保留「大時鐘」，再度翻篇成為中壢新地標。

立委魯明哲在時任中壢市長起頭推動中壢第一市場重建，他今天上午說，中壢第一市場以大時鐘聞名，是中壢人共同記憶，他2013年在中壢市長任上開啟重建，如今新建大樓外觀就是當初設計師設計城市美學樣貌，當初參與第一市場拆建最難是攤商拆遷協調，感謝市府歷經7年多拆建過程，完成第一市場新建，樂觀大時鐘地標回來，繼續中壢人共同的夢。

中壢第一市場位於中壢區中正路、大同路口，最早建築自日據時間成為中壢人逛街購物去處，之後老建築前外觀，由獅子會捐贈一座花台的大時鐘，成為過去中壢最著名地標，第一市場1975年改建、1991年增建，卻因老舊失修列為危樓，自2017年拆除重建迄今，市府經發局表示，新第一市場興建地上6層、地下4層及停車位100輛機車及119輛汽車停車位，總經費逾7億元，市長鄭文燦預定出席開幕。

中壢第一市場新建大樓建築設計更獲得今年中華建築金石獎表揚，新市場大樓設有電子式大時鐘，讓中壢人重回「大時鐘」老記憶。市府經發局表示，第一市場自23日至明年1月8日開幕期間，全館各店優惠，還舉辦消費滿額抽獎活動，當日累計消費滿1000元就有機會抽到大獎。

中壢第一市場「中壢大時鐘」新建大樓即將開幕。圖／市府提供
中壢第一市場「中壢大時鐘」新建大樓即將開幕。圖／市府提供
中壢第一市場的「中壢大時鐘」老記憶、新地標回來了。記者曾增勳／攝影
中壢第一市場的「中壢大時鐘」老記憶、新地標回來了。記者曾增勳／攝影
中壢第一市場「中壢大時鐘」新建完成即將開幕，新增設200多個汽機車停車位，電子式停車方便。記者曾增勳／攝影
中壢第一市場「中壢大時鐘」新建完成即將開幕，新增設200多個汽機車停車位，電子式停車方便。記者曾增勳／攝影

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