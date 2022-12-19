創心醫電捐贈四組12導程心電圖機　竹市消防分隊皆配置

新竹市政府今舉辦「創心醫電股份有限公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，由局長李世恭代表受贈並致贈感謝狀。消防局表示，這次受贈器材12導程心電圖機總價值120萬元，補足竹市消防分隊最後一塊拼圖，全市10個分隊救護車皆配置12導程心電圖機，爭取黃金救命時間，提供到院前即時監測與救護，大大提升急性心肌梗塞患者存活率。

李世恭表示，感謝新竹在地企業創心醫電秉持回饋鄉里來守護民眾的「心」，原先僅規畫捐贈2組心電圖機，因得知消防局10個外勤分隊中已有6個分隊救護車配有12導程心電圖機，尚有4個分隊尚未配置，決定增加捐贈數量為4組，補足消防各分隊「守心鏈」最後一塊拼圖。

李世恭指出，目前竹市共10組12導程心電圖機，均來自民間捐贈，感謝各界踴躍捐贈救護車輛及器材，持續提供民眾更好的到院前救護品質，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務每位市民，共同為搶救民眾生命來努力。

台大竹新醫院急診部、新竹市消防局醫療指導醫師宋之維表示，心臟疾病長年佔據國人十大死因的第2名，根據醫學期刊的文獻指出，透過院前施作心電圖可以縮短患者血管打通20%的時間，並增加10%的存活率，也鼓勵民眾可以多加配合EMT來盡早執行。