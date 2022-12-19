快訊

麻衣打跨國離婚官司！王泉仁自稱上班族 每月贍養費只能給6萬

九合一年輕人不挺綠？NGO給民進黨政府的住宅政策建言

志願役提前離營數屢創高 綠委批國防部募兵方法有問題

創心醫電捐贈四組12導程心電圖機　竹市消防分隊皆配置

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今舉辦「創心醫電股份有限公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，現場模擬心肌梗塞患者施作心電圖情境。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今舉辦「創心醫電股份有限公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，現場模擬心肌梗塞患者施作心電圖情境。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今舉辦「創心醫電股份有限公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，由局長李世恭代表受贈並致贈感謝狀。消防局表示，這次受贈器材12導程心電圖機總價值120萬元，補足竹市消防分隊最後一塊拼圖，全市10個分隊救護車皆配置12導程心電圖機，爭取黃金救命時間，提供到院前即時監測與救護，大大提升急性心肌梗塞患者存活率。

李世恭表示，感謝新竹在地企業創心醫電秉持回饋鄉里來守護民眾的「心」，原先僅規畫捐贈2組心電圖機，因得知消防局10個外勤分隊中已有6個分隊救護車配有12導程心電圖機，尚有4個分隊尚未配置，決定增加捐贈數量為4組，補足消防各分隊「守心鏈」最後一塊拼圖。

李世恭指出，目前竹市共10組12導程心電圖機，均來自民間捐贈，感謝各界踴躍捐贈救護車輛及器材，持續提供民眾更好的到院前救護品質，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務每位市民，共同為搶救民眾生命來努力。

台大竹新醫院急診部、新竹市消防局醫療指導醫師宋之維表示，心臟疾病長年佔據國人十大死因的第2名，根據醫學期刊的文獻指出，透過院前施作心電圖可以縮短患者血管打通20%的時間，並增加10%的存活率，也鼓勵民眾可以多加配合EMT來盡早執行。

消防局指出，冬天是心血管疾病好發季節，市民一旦出現疑似胸痛、胸悶症狀，請撥打119申請救護車服務，救護員將在第一時間使用｢12導程心電圖機｣監測患者心跳，透過網路即時回傳急救責任醫院，讓救護車在到院前，可讓院端預先做好心導管室的相關準備，爭取治療黃金期。

消防局長李世恭致贈感謝狀給創心醫電董事長蔡昆熹，表彰創心醫電熱心公益善舉。圖／新竹市政府提供
消防局長李世恭致贈感謝狀給創心醫電董事長蔡昆熹，表彰創心醫電熱心公益善舉。圖／新竹市政府提供

救護車 患者 新竹

延伸閱讀

副市長找高檢署檢察官出任 高虹安：與自身官司無關

全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽 竹市消防員奪佳績

2老翁共乘轎車翻覆消防分隊前 隊員及時搶救

嘉市首輛巴騰堡格紋加入救護行列 加強辨識度與救援效能

相關新聞

融合新舊歷史　竹市投1.2億元打造建華國中「墨霜樓」

新竹市政府推動「新校園運動」，是建華國中建校80年來最大規模的校園改造，其中「墨霜樓」為解決教室不足，新建數位媒體中心、...

中壢人記憶「大時鐘」地標回來 建築得獎23開幕打卡

承載多個世代桃園市中壢人共同記憶的「中壢大時鐘」地標回來了！過去中壢大時鐘所在的第一市場（中壢第一公有零售市場），經30...

創心醫電捐贈四組12導程心電圖機　竹市消防分隊皆配置

新竹市政府今舉辦「創心醫電股份有限公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，由局長李世恭代表受贈並致贈感謝狀。消防局表示，...

新竹縣明年有線電視費不調整 每月570元就可看157頻道

新竹縣有線廣播電視費率審議委員會近日開會決議明年度有線電視各項費用上限，2個方案都將維持今年的收費標準，其中北視方案B為...

即刻寒冬送暖 大湖警分局送棉被給弱勢家庭及獨居長者

即刻寒冬送暖！這兩天寒流發威，苗栗縣大湖警分局與志工關懷慰問轄內弱勢家庭及獨居年長者，昨由分局長林炎巨、警察志工副中隊長...

阿根廷另類的主場 苗栗市長夫婦拿梅西海報加油贏了

卡達世界盃足球賽冠軍賽昨天深夜鏖戰到今天凌晨，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報在苗栗火車西站廣場加油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。