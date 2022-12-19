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新竹縣明年有線電視費不調整 每月570元就可看157頻道

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣有線廣播電視費率審議委員會公告明年度有線電視各項費用，收費不調整。圖／縣府提供
新竹縣有線廣播電視費率審議委員會公告明年度有線電視各項費用，收費不調整。圖／縣府提供

新竹縣有線廣播電視費率審議委員會近日開會決議明年度有線電視各項費用上限，2個方案都將維持今年的收費標準，其中北視方案B為每月收費570元，就可收看157個頻道，裝機、復機、移機及分機收費也不調整。

縣府指出，根據11月底召開的新竹縣有線廣播電視費率審查會議，決議明年度收視費用與今年度相同，方案A費用每月200元，可收視27個頻道，方案B則維持每月收視費用570元，可收視157個頻道，並提供消費者預繳優惠。

根據預繳優惠規則，新竹縣的收視用戶只要季繳就可每月優惠5元、半年繳每月優惠10元、年繳每月優惠20元，等於最低為每月550元，年繳費用為6600元。

會中也決議請北視公司須持續提供「BBC Earth」、「BBC Lifestyle」及「BBC CBeebies」3個收費頻道或與其等值的收費頻道，供方案B用戶自明年1月1日起至12月31日止免費收視。

另外，針對縣府社會處登記在案的低收入戶，北視提供方案B（月付570元）的低收入用戶每月收視費用半價優惠，方案A及方案B的低收用戶，則享有裝機費免費之優惠。

新竹 低收入戶 有線電視

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