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即刻寒冬送暖 大湖警分局送棉被給弱勢家庭及獨居長者

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大湖警分局與志工發起寒冬送暖活動，分將民生物資棉被親送到轄內弱勢家庭及獨居年長者手中。圖／警方提供
大湖警分局與志工發起寒冬送暖活動，分將民生物資棉被親送到轄內弱勢家庭及獨居年長者手中。圖／警方提供

即刻寒冬送暖！這兩天寒流發威，苗栗縣大湖警分局與志工關懷慰問轄內弱勢家庭及獨居年長者，昨由分局長林炎巨、警察志工副中隊長黃惠琴及大湖所長錢永豐等人，分將民生物資棉被親送到他們手中，讓他們在寒冬中也能感受到暖呼呼的滿滿愛心。

分局長林炎巨表示，最近強烈寒流將至，又逢新冠肺炎疫情未歇，經濟弱勢家庭受到嚴重影響，許多弱勢家庭及獨居長者因氣溫驟降，難以求身心溫暖；藉此機會致贈棉被活動，希望拋磚引玉，期盼讓更多的愛心投入關懷社會各個需要幫助的角落。

他表示，農曆春節將屆，警察除持續加強轄內治安維護工作、維持交通安全與順暢外，熱心的為民服務也是重要工作項目，希望在歲末寒冬之際，能透過這場愛心關懷活動，讓這些弱勢家庭能感受社會的溫馨關懷，平安快樂過好年。

弱勢家庭 寒流

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