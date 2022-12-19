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阿根廷另類的主場 苗栗市長夫婦拿梅西海報加油贏了
卡達世界盃足球賽冠軍賽昨天深夜鏖戰到今天凌晨，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報在苗栗火車西站廣場加油，彷彿是阿根廷的主場，也與球迷見證歷史。
苗栗市公所與中華電信苗栗營運、及愛爾達電視合作，首次在戶外設大螢幕，在苗栗火車站西站廣場轉播3場世足賽，壓軸的阿根廷對上法國冠軍賽高潮迭起，歷經90分鐘正規賽、30分鐘延長賽，最後PK戰中勝出，昨晚到今天凌晨冒著寒風低溫看球的民眾，都大呼值得。
邱鎮軍、詹美娟是阿根廷的支持者，兩人與部分球迷帶著梅西海報到現場加油，阿根廷正規賽上半場2比0領先，下半場法國追平，延長賽下半場梅西進球，眼看就要贏了，卻又於最後關頭失守，他們看球心情如洗三溫暖。
球賽接近今天凌晨2點結束，球迷依依不捨，享受一起加油，見證阿根廷奪冠的史詩級一役，及梅西世足賽的最後一舞，全場觀戰的徐姓市民建議公所等相關單位評估棒球等大型賽事可以辦理大型轉播，有助於帶動運動風氣。
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