快訊

西南空域拉警報 邱國正親下令 南部新軍事要塞成形

學測國文／精熟古文15、這3篇更要留意 考前抓準熱議題延伸閱讀

驚險冠軍戰回顧：阿根廷PK戰勝法國 梅西的完美終章

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿根廷另類的主場 苗栗市長夫婦拿梅西海報加油贏了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
世足賽冠軍賽轉播，苗栗火車站西站廣場轉播現場有如阿根廷主場，都是梅西的海報。圖／苗栗市公所提供
世足賽冠軍賽轉播，苗栗火車站西站廣場轉播現場有如阿根廷主場，都是梅西的海報。圖／苗栗市公所提供

卡達世界盃足球賽冠軍賽昨天深夜鏖戰到今天凌晨，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報在苗栗火車西站廣場加油，彷彿是阿根廷的主場，也與球迷見證歷史。

苗栗市公所與中華電信苗栗營運、及愛爾達電視合作，首次在戶外設大螢幕，在苗栗火車站西站廣場轉播3場世足賽，壓軸的阿根廷對上法國冠軍賽高潮迭起，歷經90分鐘正規賽、30分鐘延長賽，最後PK戰中勝出，昨晚到今天凌晨冒著寒風低溫看球的民眾，都大呼值得。

邱鎮軍、詹美娟是阿根廷的支持者，兩人與部分球迷帶著梅西海報到現場加油，阿根廷正規賽上半場2比0領先，下半場法國追平，延長賽下半場梅西進球，眼看就要贏了，卻又於最後關頭失守，他們看球心情如洗三溫暖。

球賽接近今天凌晨2點結束，球迷依依不捨，享受一起加油，見證阿根廷奪冠的史詩級一役，及梅西世足賽的最後一舞，全場觀戰的徐姓市民建議公所等相關單位評估棒球等大型賽事可以辦理大型轉播，有助於帶動運動風氣。

世足賽冠軍賽轉播，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報為阿根廷加油。圖／苗栗市公所提供
世足賽冠軍賽轉播，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報為阿根廷加油。圖／苗栗市公所提供

阿根廷 法國 邱鎮軍 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／阿根廷奪冠 梅西坦言還想為祖國效力

世足賽／梅西調皮！領金球獎看見大力神盃 先偷親再說

世足賽／姆巴佩猛攻3球奪下金靴獎 8球對7球險勝梅西

世足賽／梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

相關新聞

阿根廷另類的主場 苗栗市長夫婦拿梅西海報加油贏了

卡達世界盃足球賽冠軍賽昨天深夜鏖戰到今天凌晨，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報在苗栗火車西站廣場加油...

反湖口生命園區 自救會抬棺抗議

反湖口生命園區自救會昨集結約500名湖口及新豐鄉民到新竹縣府前抬棺抗議，高喊要求縣長楊文科「出來面對」，強調要公園不要墓...

桃園人口激增 各地活動中心不足

桃園市人口增長快速，市民活動中心需求量大，全市目前還有27處興建中、28處規畫中，需求持續增加，但精華地段房地取得不易，...

不畏寒流 苗栗採草莓、泡湯 2天18萬人次

天氣冷颼颼，但苗栗縣大湖草莓季仍吸引人潮，今年一期花雖受病蟲害災損約4成面積，不過剩餘品質不錯，前天和昨天共湧進6萬車次...

新竹棒球場完成改善 竹檢：尚在偵查中

新竹市政府連日強調新竹棒球場完成改善，昨再宣布近日多支棒球隊交流比賽，均對球場表示肯定，改善小組並將針對專家提出細部項目...

大江購物中心名人二手衣義賣逾百萬 捐育幼院建家園

桃園市中壢大江購物中心今天下午舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣最後一天，在全館品牌店櫃商品打出一折起販售，及15位藝人、網紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。