阿根廷另類的主場 苗栗市長夫婦拿梅西海報加油贏了

卡達世界盃足球賽冠軍賽昨天深夜鏖戰到今天凌晨，苗栗市長邱鎮軍、詹美娟夫婦持阿根廷「球王」梅西的海報在苗栗火車西站廣場加油，彷彿是阿根廷的主場，也與球迷見證歷史。

苗栗市公所與中華電信苗栗營運、及愛爾達電視合作，首次在戶外設大螢幕，在苗栗火車站西站廣場轉播3場世足賽，壓軸的阿根廷對上法國冠軍賽高潮迭起，歷經90分鐘正規賽、30分鐘延長賽，最後PK戰中勝出，昨晚到今天凌晨冒著寒風低溫看球的民眾，都大呼值得。

邱鎮軍、詹美娟是阿根廷的支持者，兩人與部分球迷帶著梅西海報到現場加油，阿根廷正規賽上半場2比0領先，下半場法國追平，延長賽下半場梅西進球，眼看就要贏了，卻又於最後關頭失守，他們看球心情如洗三溫暖。