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大江購物中心名人二手衣義賣逾百萬 捐育幼院建家園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大江購物一星衣益暨名人二手拍義賣，民眾踴躍選購捐愛心，義賣所得捐助樂活育幼院。圖／大江購物提供
大江購物一星衣益暨名人二手拍義賣，民眾踴躍選購捐愛心，義賣所得捐助樂活育幼院。圖／大江購物提供

桃園市中壢大江購物中心今天下午舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣最後一天，在全館品牌店櫃商品打出一折起販售，及15位藝人、網紅捐贈珍藏商品二手拍帶動下，民眾踴躍，至下午6時結束，估計義賣所得逾100萬元，歷年最高，全數捐助平鎮區樂活育幼院重建家園計畫「給孩子一個家」。

大江購物中心「讓愛傳遞、購物變得更有意義」舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣，今年邁入第6年，過去5年累積義賣超過380萬元，全數幫助弱勢團體，該店表示，今年愛心義賣活動，吸引全館近300家店櫃捐贈全新商品上千件美妝保養、服飾配件上千件，以一折起展售，許多今年新品吸引消費者選購。

今年名人二手拍義賣，來自張景嵐、陳艾熙、網紅派派、夏曼娣等15位藝人、網紅捐助二手拍藏商品，至今天連續3天下午義賣展售，吸引不少民眾選購送愛心，網紅派派開心說，明年還要參與義賣做公益。

大江購物表示，今年義賣活動吸引民眾參與踴躍選擇商品捐贈愛心，到今天下午結束估計義賣所得總共逾100萬元，超過以往每年義賣金額，全數捐助樂活育幼院，該院表示，院方收容安置2到18歲幼兒及青少年，該院為推動安心家園重建計畫，對外籌募經費，感謝各界愛心捐助，幫助孩子打造愛的夢想家園。

大江購物一星衣益暨名人二手拍義賣，民眾踴躍選購捐愛心，義賣所得捐助樂活育幼院。記者曾增勳／攝影
大江購物一星衣益暨名人二手拍義賣，民眾踴躍選購捐愛心，義賣所得捐助樂活育幼院。記者曾增勳／攝影

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