超臭！西螺果菜市場垃圾山遇雨 臭水流淌攤商哀號

西螺果菜市場供應全台3成蔬菜量，但垃圾問題長期未被重視，已堆出一層樓垃圾山，近日下起綿綿細雨，垃圾水遍地流淌，惡臭瀰漫；菜農林佳新今天痛批，農委會主委陳吉仲日前說要整修環境，補助7000萬元更換配電表、照明設備，卻對基本的垃圾問題置若罔聞，濃濃的垃圾水是主委送給農民最好的禮物。

縣議員、新科西螺鎮長廖秋萍說，市場在管理上需要改進，許多人會把家庭垃圾帶到市場丟棄，不只生熟廚餘未分類，就連保麗龍、塑膠等回收物，都與一般垃圾丟在一起，造成後續處理問題，未來加裝監視器、派人監管，減少家庭垃圾、落實垃圾分類，減輕市場垃圾負荷量，

廖秋萍也說，市場垃圾由契約廠商處理，上任後會仔細檢視契約內容，即便鹿草焚化爐歲休，廠商也應依約處理垃圾，不應任其在市場發臭，會強力督導；另，未來會爭取生廚餘處理機，把農廢做成肥料回饋農民，鼓勵民眾落實垃圾分類。

林佳新說，陳吉仲到市場視察時承諾，輔導西螺果菜市場環境整修及升級轉型，評估總經費需6.47億元，先補助7000萬元施作第1期照明設備、分電表等工程，卻對一直以來困擾農民的垃圾問題置若罔聞，每天在骯髒環境工作，採污水、吸臭氣，真的很擔心身體出狀況。