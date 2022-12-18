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寒流來襲溫度計故障...桃園中壢「罕見飆高溫」 網笑翻：明天搬去住

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議，下午實地採訪仍維持29度高溫。記者曾增勳／攝影
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議，下午實地採訪仍維持29度高溫。記者曾增勳／攝影

低溫特報，桃園市籠罩低氣溫報到，今天最低溫破6到8度，中壢區中壢工業區的中華路、中園路口的精神堡壘的溫度計，到今天下午竟一直始終「29度高溫」，網友將照片PO到網路社群，引起網友熱議、笑翻，網友打趣說，氣溫都要搞詐騙？明天搬去中壢。

這波全台低溫特報，合歡山降雪，各地山區出現結冰或冰霰，桃園、中壢地區今天氣溫持續在10多度，中壢網友在網路社群PO出中壢工業區路口的精神堡壘上，溫度為「29度」，網友、民眾看到「高溫」都笑翻了，網友上午 PO出時間，直至下午，記者前往觀察，精神堡壘時間不同、溫度始終維持在29度「高溫」。

多位路過眾看到都說，是「溫度秀逗了」，現在中壢外頭體感溫度只有10度或12度，精神堡壘出現「29度高溫」，與體感溫度差太多了。 詹姓民眾說，他每天開車都會看時間、溫度，今天下午看到溫度竟在29度高溫，差太多，直覺是溫度計壞了。網友打趣說，那溫度計是在律賓買的，所以溫度還沒調過來」，也有網友說「明天就要搬遷去中壢…」、「原來中壢有供暖系統」。

桃園市政府表示，該溫度計故障，將請中壢區公所通知相關單位維修。中壢區公所表示，該精神堡壘的溫度計壞掉很久了，民眾反映維修，因為土地為中壢工業區所有，將請中壢工區管理中心或相關單位維修處理。

中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議，下午實地採訪仍維持29度高溫。記者曾增勳／攝影
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議，下午實地採訪仍維持29度高溫。記者曾增勳／攝影
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議，下午實地採訪仍維持29度高溫。記者曾增勳／攝影
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議，下午實地採訪仍維持29度高溫。記者曾增勳／攝影
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議。圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」
中壢區網友發現中華路口溫度計竟29度高溫網熱議。圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」

高溫

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