桃園人口激增 各地喊市民活動中心不足

桃園市人口激增，總人口數已突破220萬大關，市民活動中心需求量也大，地方紛紛關心各地活動中心興建進度。市府民政局坦言，精華地段一地難求，買地成本相當可觀，目前僅能先協助里民租用場地或和周邊里民共用活動中心。但民代認為，租借場地徒增里民困擾，仍應尋覓合適地點，或在新建工程保留活動空間，才是長久之計。

桃園市近年人口成長快速，卻同時突顯里民休閒場所不足問題。即使市長鄭文燦上任後，已有65處市民活動中心落成，但數量仍明顯不足，以桃園區和中壢區為例，2區各有82里和88里，但已啟用的市民活動中心都只有36處，常常2、3個里要共用一間市民活動中心，甚至出現5個里共用的情況。

議員彭俊豪表示，不管是里民聯誼或社教活動，還是關懷日照供餐、疫苗施打等服務，甚至是非常時期的安置疏散，都需要市民活動中心，但中壢包括興國里、三民里、信義里等地都欠缺類似的公共空間，里民只能自行向民間單位租借，相當不便。

議員陳雅倫、牛煦庭指出，龜山市民活動中心需求高，雖然文青里、楓福里已找到用地興建市民活動中心，新興里也會配合重劃區和社宅共構興建活動中心，但迴龍里目前還找不到合適地點，新嶺里也面臨無地可蓋的問題，短期希望市府挹注資源，協助里民找到適合地點舉辦社福活動，長期來看，還是要尋覓合適地點興建市民活動中心。

民政局自治行政科長盧永樂坦言，桃園人口增長快速，各行政區的市民活動中心需求量大，但精華地段地價高漲，土地取得不易，很難達到「一里一活動中心」的目標。

盧永樂表示，目前桃園還有27處市民活動中心興建中、28處正在規畫；沒有市民活動中心的里，市民可先和周邊鄰近的里共用，市府也會協助租用場地舉辦活動，里長可向區公所申請租用經費。

彭俊豪則建議，市府各單位進行都市重劃或新建工程時，都應先保留空間提供給市民做集會場所，才能解決一地難求的問題。