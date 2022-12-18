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縣定古蹟「新埔潘屋」修復有成 獲國家建築金獎首獎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
建於1861年的縣定古蹟「新埔潘屋」，修復工程品質備受肯定，獲第23屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎。圖／縣府提供
建於1861年的縣定古蹟「新埔潘屋」，修復工程品質備受肯定，獲第23屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎。圖／縣府提供

建於1861年的縣定古蹟「新埔潘屋」，經新竹文化局及潘氏家族合作下，在2020年修復完成，由於修復工程品質備受肯定，更因此在第23屆國家建築金獎「公共建設優質獎」評選中的首獎。

文化局指出，新埔潘屋自2011年起陸續獲得行政院客家委員會、文化部等中央補助辦理修復前置作業的調查、設計，2018年在縣府、家族攜手合作下，爭取到文化部補助總經費5042萬元辦理修復工程，2020年完工。

文化局長李安妤15日出席頒獎典禮，她表示新竹縣長楊文科上任後，重視公共工程品質，要求各局處提升並精進公共工程管理與效率，這是新竹縣文化局首度參加國家建築金獎評選，就獲得首獎殊榮，感謝行政院文化部及文化資產局、新埔潘氏所有權人、工程團隊黃天浩建築師事務所、潤昶有限公司等公私協力合作，讓本案圓滿完成。

潘屋整體形態穩重方正，處處顯露出家族大氣，所呈現與承載的歷史、建築、藝術價值，是新埔傳統建築群中的經典之作，不過200多年來歷經幾次變更修建，因此屋頂部分是紅瓦、部分為黑瓦。

這次修復將屋頂統一為黑瓦，符合古蹟原貌，同時檢視修復地坪、基礎、牆身、屋架桁樑、屋瓦，也特意保留建築中極具藝術價值的彩繪灰泥花磚。

施工過程中，意外發現灰泥牆壁裡隱藏13處射擊槍口，包括門口左右兩側，以及窗檯下方，都有槍口可以對外射擊，外牆窗框也能作為射擊位置，為當時建築內部人員、財貨安全的保護火網，相當程度反映當時社會環境對防禦性的需求，也是先民胼手胝足守護家園的最好見證。

修復過程中，潘氏族人親自收集整理家族史料、照片、家具文物等，介紹家族歷史與先人事蹟，讓子孫後代感念力行「孝友傳家」的家訓。

2021年由文化部再造歷史現場計畫成立駐地工作站，以潘氏家族貿易的商號「金和號」為名，提供認識新埔歷史、領略在地美學、體會客家文化的空間，打造不同於一般遊客中心的「新埔故事館」，未來家族預計引入輕食咖啡茶飲、文創手作者進駐，以活化歷史空間。

建築 文化局 新竹 古蹟

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