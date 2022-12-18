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阿根廷球王梅西世足賽最後一舞 苗栗火車站西站轉播

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所昨晚在台灣鐵路局苗栗車站西站廣場轉播世足季軍賽，上百球迷到場觀賽。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所昨晚在台灣鐵路局苗栗車站西站廣場轉播世足季軍賽，上百球迷到場觀賽。圖／苗栗市公所提供

卡達世界盃足球賽冠軍戰今天深夜11點壓軸，苗栗市公所在台灣鐵路局苗栗車站西站廣場轉播，現場準備8座戶外暖爐、薑茶，及摃丸湯等，要與球迷分享，見證阿根廷「球王」梅西最後一舞及歷史。

今年世足賽苗栗市不缺席，公所與中華電信苗栗營運、及愛爾達電視合作，12月10日、17日、18日晚上10點半起在苗栗火車站西站廣場轉播3場，昨天的季軍賽，雖寒流來襲，戶外溫度攝氏9度，強風影響體感溫度更低，仍擋不住球迷的熱情，湧進上百人觀賞，張姓市民說，腳指頭都凍僵了，但很值得！

市公所昨晚及今天晚上因應寒流，廣場都準備暖爐、薑茶、摃丸湯提供球迷禦寒，另有爆米花，及表演、趣味活動等，今天中午以後天氣轉暖，公所歡迎更多民眾進場，觀賞阿根廷、法國的冠軍賽。

市公所指出，冠軍賽是梅西世足賽最後一舞，法國隊姆巴佩是當今足壇身價最高球員，身手也是不凡，兩人不僅為國家而戰，更是這屆世足賽金靴獎得主大熱門，目前2人同進5球並列領先。

苗栗市長邱鎮軍夫婦是阿根廷的球迷，他說，受到太太詹美娟的影響，跟著支持阿根廷，尤其是梅西世足賽最後一舞，今晚的冠軍賽，歡迎球迷到苗栗王站西站廣場為支持的球隊、球星加油。

世足盃冠軍賽今晚登場，苗栗市公所在苗栗火車站西站廣場轉播，市長邱鎮軍夫妻是阿根廷球迷。圖／本報資料照片
世足盃冠軍賽今晚登場，苗栗市公所在苗栗火車站西站廣場轉播，市長邱鎮軍夫妻是阿根廷球迷。圖／本報資料照片

阿根廷 寒流 法國

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