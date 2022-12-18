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千人寒風中反湖口火葬場 民政處長：環評前程序已完成

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
現場有來自湖口的孩童靜坐，默默舉著標語表達訴求。記者巫鴻瑋／攝影
現場有來自湖口的孩童靜坐，默默舉著標語表達訴求。記者巫鴻瑋／攝影

反湖口生命園區自救會今天集結千名湖口、新豐鄉親到新竹縣府前抗議，抗議民眾高喊要求縣長楊文科「出來面對」，不過因縣府假日無人上班，並未有人員出面接受陳情。縣府民政處賴江海透過媒體回應說，「環評前程序已經走完，有必要才開座談會」。

賴江海表示，目前湖口生命園區的設立已經完全了環評前說明會，不過程序一定要走完，他指出，「如果民眾覺得有需要，我們縣府願意溝通，可以開座談會向鄉親說明。」他感謝鄉親關心生命園區議題，謝謝大家辛苦地頂著寒風來表達訴求，未來會繼續多方和鄉親溝通，讓大家了解縣府的想法。

縣府回應抗議陳情表示，新竹縣長期缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，私立又非人人能負擔，導致許多鄉親到外縣市辦後事，收費較高且來回奔波不便。縣府考量全體縣民未來需求，規畫興建縣立園區，提供平價、便利又兼具公益的完整服務，讓亡者都能在園區有尊嚴地走完最後一哩路。

反湖口生命園區自救會是在今天上午9點從新豐、湖口多地以車隊集結，朝位於竹北的縣政府出發，包含大型聯結車在內有數十輛車浩浩湯湯抵達縣府前廣場，近千名來自新豐及湖口的抗議鄉親也陸續抵達抗議現場，頭綁布條、手拿旗杆標語表達訴求。

抗議民眾在現場高喊「要公園不要墓園、拒絕湖口火葬場」等口號，還有湖口孩童舉著「我們也要跟竹北一樣的公園」標語，在府前廣場靜坐，更有家長泣訴「為什麼竹北的孩子可以在公園玩，我們的孩子卻不行」，現場更有抗議者抬棺、灑冥紙，場面一度激動。

縣議員余筱菁上台怒嗆楊文科「輾壓民意」，帶領抗議民眾高喊「反湖口生命園區」。準縣議員蔡蕥鍹致詞提到，她雖是竹北選出來的議員，但若未來湖口火葬場設立，冬天東北季風一吹，竹北人也必須承受火葬場空汙所苦，因此她支持民意爭取反對設立。

反湖口生命園區民眾今天上午到新竹縣府前抗議，現場抬棺、撒冥紙。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾今天上午到新竹縣府前抗議，現場抬棺、撒冥紙。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾今天上午到新竹縣府前抗議，現場抬棺、撒冥紙。記者巫鴻瑋／攝影
反湖口生命園區民眾今天上午到新竹縣府前抗議，現場抬棺、撒冥紙。記者巫鴻瑋／攝影
現場可見有孩童向縣府下跪，與家人一同表達反對生命園區的訴求。記者巫鴻瑋／攝影
現場可見有孩童向縣府下跪，與家人一同表達反對生命園區的訴求。記者巫鴻瑋／攝影
有新住民同樣表達反對訴求，她說她已經嫁來台灣20年「新竹縣不需要火葬場」。記者巫鴻瑋／攝影
有新住民同樣表達反對訴求，她說她已經嫁來台灣20年「新竹縣不需要火葬場」。記者巫鴻瑋／攝影

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