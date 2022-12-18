苗栗縣道119線瓶頸路段打通 7800萬元先拓寬670公尺

苗栗縣道119線在銅鑼、三義4公里路段，路寬僅有4至7公尺，縣府爭取經費7800萬元，先拓寬670公尺，希望逐步改善交通瓶頸，將有助三義、銅鑼地區路網的完整性，帶動觀光產業發展。

119線瓶頸路段推動拓寬，地方人士樂觀其成，銅鑼鄉民代表彭成果等人表示，119線在銅鑼、三義道路狹窄，有些路段連會車都困難，長期影響地方產業發展，尤其是119線連接台1線、台6線、台13線、台72線，及縣道130線等道路，效益讓人期待。

苗栗縣山、海線重要連絡道路119線，全長31.3公里，後龍鎮、西湖鄉部分路段，都是12公尺、雙向2車道，但在銅鑼、三義交界4公里多的路段，路寬僅剩4到7公尺，卡在用地取得及經費過於龐大等問題，縣府逐段推動拓寬。

其中，第一階段爭取公路總局納入生活圈道路系統建設計畫補助，縣府先後辦理地方說明會、公聽會，取得地方的共識，縣府將擬具徵收計畫，先拓寬苗栗警察分局雞隆派出所、玉麟橋路段670公尺，規畫路寬12公尺、雙車道，工程費、用地費約7800萬元。

縣府工務處指出，如果進度順利，預計明年3月可以發價徵收用地，明年底完成拓寬，接續將爭取銅鑼鄉興中橋、興隆國小聚落路段，及三義鄉部分拓寬，分期分段施工拓寬，提升行車安全，便利的交通帶動地方發展。