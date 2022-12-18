新竹市眷村文化節今登場 與民眾共同喚醒眷村記憶

新竹市眷村文化節今於將軍村盛大登場，今年活動以「放映」為題，力邀眷村子弟藝人唐從聖擔任講者，與第一代眷村代表鄭立軍將軍夫人鄭張子君女士及二、三代眷村子弟代表對談，與民眾分享動人眷村故事及世代傳承的責任，活動現場將宛如一部述說著竹市眷村記憶的紀錄片，讓民眾更加了解眷村文化的生活點滴。

身為眷村二代的副市長李世珍表示，日治時期的新竹市為海軍、空軍軍事要地，留有機場、燃料廠等重要軍事設施，這些軍事設施也成為國民政府來臺台安置來台部隊的主要地點。據國防部統計，竹市眷村數量高達47個，且軍種涵蓋陸、海、空三軍相當多元。

李世珍說，為保存本市眷村文化與歷史，市府向中央爭取補助，修復與活化相關歷史建築「日本海軍第六燃料廠」及將軍村，其中擁有60公尺大煙囪的「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，第一期工程已完成廠房結構補強，後續修復再利用工程於今年6月獲文化部文資局核定補助，將持續修復、還原廠區歷史樣貌，預計於2025年底完工。

文化局表示，眷村的存在見證了台灣50年代的歷史發展，將軍村是陸軍金門防衛指揮部所屬的團長級以上領導幹部及家眷住所，建築創建之初參考美軍顧問團宿舍之獨門獨院、開放式格局設計。

文化局說明，「2022眷村文化節」規畫「回放眷村講堂」、「撥接市集」、「眷村料理DIY」及「眷村大挑戰」等豐富活動，其中，「眷村料理DIY」重現眷村經典電鍋大餅，邀民眾從舌尖喚起眷村記憶；「眷村大挑戰」則邀請民眾一同挑戰眷村知識對對樂，豐富又好玩的互動遊戲將再現兒時眷村生活。