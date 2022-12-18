快訊

6私校停辦多年未退場 教部首依新法「再次」解散董事會

登山女神曾格爾登頂記錄遭撤銷 郁方5字酸爆！

升息了！ 台銀、一銀、合庫等周一起調高存款利率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市眷村文化節今登場 與民眾共同喚醒眷村記憶

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「2022眷村文化節」今登場，現場有好吃又好玩的「撥接市集」。圖／新竹市政府提供
「2022眷村文化節」今登場，現場有好吃又好玩的「撥接市集」。圖／新竹市政府提供

新竹市眷村文化節今於將軍村盛大登場，今年活動以「放映」為題，力邀眷村子弟藝人唐從聖擔任講者，與第一代眷村代表鄭立軍將軍夫人鄭張子君女士及二、三代眷村子弟代表對談，與民眾分享動人眷村故事及世代傳承的責任，活動現場將宛如一部述說著竹市眷村記憶的紀錄片，讓民眾更加了解眷村文化的生活點滴。

身為眷村二代的副市長李世珍表示，日治時期的新竹市為海軍、空軍軍事要地，留有機場、燃料廠等重要軍事設施，這些軍事設施也成為國民政府來臺台安置來台部隊的主要地點。據國防部統計，竹市眷村數量高達47個，且軍種涵蓋陸、海、空三軍相當多元。

李世珍說，為保存本市眷村文化與歷史，市府向中央爭取補助，修復與活化相關歷史建築「日本海軍第六燃料廠」及將軍村，其中擁有60公尺大煙囪的「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，第一期工程已完成廠房結構補強，後續修復再利用工程於今年6月獲文化部文資局核定補助，將持續修復、還原廠區歷史樣貌，預計於2025年底完工。

文化局表示，眷村的存在見證了台灣50年代的歷史發展，將軍村是陸軍金門防衛指揮部所屬的團長級以上領導幹部及家眷住所，建築創建之初參考美軍顧問團宿舍之獨門獨院、開放式格局設計。

文化局說明，「2022眷村文化節」規畫「回放眷村講堂」、「撥接市集」、「眷村料理DIY」及「眷村大挑戰」等豐富活動，其中，「眷村料理DIY」重現眷村經典電鍋大餅，邀民眾從舌尖喚起眷村記憶；「眷村大挑戰」則邀請民眾一同挑戰眷村知識對對樂，豐富又好玩的互動遊戲將再現兒時眷村生活。

「回放眷村講堂」則邀眷村子弟藝人唐從聖擔任講者，與第一代眷村代表鄭立軍將軍夫人鄭張子君女士及二、三代眷村子弟代表對談，分享動人的眷村故事及世代傳承的責任；另有懷舊歌曲表演、料理DIY、市集、互動遊戲等，讓民眾感受竹市眷村文化的深度與溫度。

新竹市眷村文化節今於將軍村盛大登場，台灣信毅科技老國軍社團帶來精彩演出。圖／新竹市政府提供
新竹市眷村文化節今於將軍村盛大登場，台灣信毅科技老國軍社團帶來精彩演出。圖／新竹市政府提供
「2022眷村文化節」今登場，現場有好吃又好玩的「撥接市集」。圖／新竹市政府提供
「2022眷村文化節」今登場，現場有好吃又好玩的「撥接市集」。圖／新竹市政府提供

延伸閱讀

竹市府今晚辦感恩晚會 代理市長率一級主管上台致謝

眷村變身共融公園 柯文哲種下咖啡樹

互動式劇場正夯 喜劇鬼才唐從聖執導「會演是英雄」明年加場

竹市「2022眷村文化節」本周日登場 出示打卡畫面有獎品拿

相關新聞

苗栗縣道119線瓶頸路段打通 7800萬元先拓寬670公尺

苗栗縣道119線在銅鑼、三義4公里路段，路寬僅有4至7公尺，縣府爭取經費7800萬元，先拓寬670公尺，希望逐步改善交通...

新竹棒球場改善完成！全日大、平鎮、台南青棒測試練習

新竹市立棒球場改善優化完成，經美國職棒大聯盟、中華職棒大聯盟、中職球員工會實地會勘確認成果，皆給予正面肯定，市府今指出，...

新竹市眷村文化節今登場 與民眾共同喚醒眷村記憶

新竹市眷村文化節今於將軍村盛大登場，今年活動以「放映」為題，力邀眷村子弟藝人唐從聖擔任講者，與第一代眷村代表鄭立軍將軍夫...

新竹直播拍賣業者結合社福團體送溫暖 50位弱勢孩童同樂

新竹市基督教榮光全人關懷協會昨晚舉辦「讓愛無限-寒冬送暖聖誕晚會」，由知名直播拍賣業者邀集多名藝人到場，與近50位弱勢孩...

每坪60.3萬 苗縣頭份角地蟬聯地王

苗栗縣2023年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定通過，平均調幅為2％，預計明年1月1日依法公告，縣內公告土地現...

竹市清運網不好用 明年將優化

新竹市環保局架設清運車查詢網頁與APP供民眾查詢垃圾車即時路線，但陸續有民眾反映網頁檢索功能難用、查不到垃圾車路線等窘境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。