新竹直播拍賣業者結合社福團體送溫暖 50位弱勢孩童同樂

新竹市基督教榮光全人關懷協會昨晚舉辦「讓愛無限-寒冬送暖聖誕晚會」，由知名直播拍賣業者邀集多名藝人到場，與近50位弱勢孩童及社區居民同樂，讓竹市香山區的弱勢家庭在寒冬季節裡感受社會溫暖。

新竹市基督教榮光全人關懷協會牧師姜宏達表示，這次活動是希望讓協會輔導的香山區弱勢兒童能夠一起體驗、感受快樂耶誕節，他感謝蘭蘭直播及多位藝人到場，並提供許多小禮物陪孩子們同樂。

姜宏達指出，竹市基督教榮光全人關懷協會平時在香山地區的兩個據點開設課輔班，服務對象包括低收入戶、經濟弱勢、原住民、隔代教養與單親家庭等孩童，希望孩子們都能獲得良好的學習機會。

蘭蘭直播拍賣業者房蘭興表示，他從小因為被送養，所以一直被舅舅、姜宏達牧師照顧，長大後、有能力希望可以回饋教會，在得知牧師為了舉辦這次活動到處募款，相當辛苦，於是決定協助舉辦。

房蘭興指出，此次除了舉辦晚會活動，也募集了50條棉被贈給協會所服務的低收入戶，此外，他也透過牧師獲悉協會服務的個案中有5名孩子家境較為困苦，特別開放他們先許願，由多名愛心人士一起完成孩子想要獲得平板電腦、球鞋、玩偶、衣服及樂高積木的願望。

房蘭興說，這場活動特別邀請張心傑、藍薰、溫瀚龍等多位歌手，以及林秀琴、陳致遠等藝人到場，和孩子們及社區居民一起同樂，一起在歌聲、歡笑聲中渡過溫馨的耶誕佳節。