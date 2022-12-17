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竹市府今晚辦感恩晚會 代理市長率一級主管上台致謝

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2022新竹市感恩季晚會今晚登場，代理市長陳章賢率一級主管跟市民表達誠摯感謝。圖／市府提供
2022新竹市感恩季晚會今晚登場，代理市長陳章賢率一級主管跟市民表達誠摯感謝。圖／市府提供

新竹市政府今天晚上在府前廣場封街舉辦「2022新竹市感恩晚會」，是今年竹市最後一場大型晚會活動。代理市長陳章賢即將卸任，率領副市長李世珍、祕書長江盛任以及21名一級主管上台向市民致謝「大家給我們機會改變新竹」，並細數動物園、棒球場、青草湖等多項建設成果。

新竹市7年來都以感恩晚會取代跨年活動，今晚的感恩晚會現場邀請搖滾天團八三夭、超人氣偶像天團Ozone以及金曲天王許富凱等重量級卡司，希望點亮歲末年終的幸福氛圍，陪伴市民朋友度過溫馨的感恩季。

「感謝市民朋友給市府團隊機會，建設這座年輕古城。」陳章賢表示，在感恩的月分，他要跟所有市民表達誠摯感謝。8年時間，市府團隊戰戰兢兢、不敢鬆懈，新竹的改變是這8年來，一群人努力打拚累積的成果，新竹市從過去「被路過的城市」，蛻變成一座創新、宜居、永續的幸福城市。

陳章賢也透過建設照片的前後對比，細數這8年完成進擊的公園、步行城市、新校園運動、微笑水岸等重大建設，並完成動物園、公道三及馬偕兒童醫院等過去被認為「不可能達成的任務」，期盼新竹的進步不會停歇，「這座偉大的城市會繼續向前。」

陳章賢也提到，新竹市立棒球場原來的樣子非常不好，市府把它改成現在這個樣子，這陣子改善小組也改善優化完成，獲中華職棒聯盟球員工會、中華職棒大聯盟、美國職棒大聯盟的肯定，目前正在進行相關測試訓練比賽，期盼明年順利迎接職棒賽季。

市府社會處長李季縈表示，每年的弱勢家庭兒童心願卡圓夢計畫，都受到市民朋友熱烈回響，今年666名孩子們的心願都已經完成認購，今日特別舉行頒獎儀式感謝13家善心企業，完成弱勢孩童願望，點亮孩子未來。

此外，社會處今年更攜手財團法人TVBS信望愛永續基金會、社團法人基督教文化交流協會，結合新竹市基督教眾教會、天主教堂及召會聚會所等14個單位，在本月發起「攜手愛無限活動」，在寒冷冬月送暖，提供弱勢民眾千元禮券，共計1193戶受惠。

今天感恩晚會結合祈福儀式，開場由新竹磐石中學混聲合唱團、新竹市私立德蘭幼兒園共同獻上美聲，並邀請主教及牧師一同為新竹市送上祝福。演唱會部分邀請歌手凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋、許富凱、天后曹雅雯、萬芳、廖柏雅、團體Ozone以及八三夭共10組藝人接力開唱，將溫暖幸福帶給新竹市民。

2022新竹市感恩季晚會今晚登場，代理市長陳章賢透過照片分享建設改變。圖／市府提供
2022新竹市感恩季晚會今晚登場，代理市長陳章賢透過照片分享建設改變。圖／市府提供
代理市長陳章賢感謝13家善心企業，完成弱勢孩童的願望，點亮孩子未來。圖／市府提供
代理市長陳章賢感謝13家善心企業，完成弱勢孩童的願望，點亮孩子未來。圖／市府提供
2022新竹市感恩季晚會今晚登場，不少民眾不畏寒流參與。圖／市府提供
2022新竹市感恩季晚會今晚登場，不少民眾不畏寒流參與。圖／市府提供

新竹市立棒球場 陳章賢

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