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查詢網頁不好用追不到垃圾車 竹市環保局明年將優化

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市每周6天有垃圾清運。記者張裕珍／攝影
新竹市每周6天有垃圾清運。記者張裕珍／攝影

新竹市環保局架設清運車查詢網頁與APP供民眾查詢垃圾車即時路線，但陸續有民眾反映網頁檢索功能難用、查不到垃圾車路線等窘境，APP評價低落更僅1.8顆星，有上班族直言「氣到想摔手機」，追垃圾車追到心累。市府環保局指出，明年將優化升級網頁與APP，也將參考外縣市設計，方便民眾清運。

新竹市每周除了周三，其他6天都有進行垃圾清運，分為沿線與定點清運收取。為了便利民眾查詢傾倒家戶垃圾的路線，市府架設「新竹市清運車便民查詢網」網頁，也開發「新竹市清運網」APP，但近年上線以來，不時有民眾反映網頁設計太爛、APP到站提醒推播失靈等，便民變擾民。

邱姓上班族最近搬來新竹市租屋對清運網頁設計不佳「有感」，他說，網頁設計並未設計適應手機等載具，必須手動放大街道資訊，因設計不順手常困在地圖內「鬼打牆」；且以住家地址搜尋竟無法掌握住家對向垃圾車行車路線，錯失丟垃圾的時機。

「追垃圾車追到心累，對初來乍到竹市的民眾不友善！」邱姓上班族說，試了幾次網頁因不好用乾脆放棄，只好聽聲辨位追垃圾車，或是提早下樓等垃圾車，「看到鄰居也出來倒才安心」；他身邊許多朋友也抱怨過清運車網頁不好用，APP評價也不好。

市府環保局清潔科說明，有時是因民眾下載的APP版本未升級到最新，或是手機訊號、系統突發狀況都可能影響垃圾車定位，但確實在網頁或APP設計仍有待強化，像是網頁搜尋功能，應在輸入地址後，一併跳出單雙號的清運路線，方便民眾清運。

清運科指出，環保局與網頁維運廠商合約今年到期，已經來不及修正，因明年就會有新廠商接手，將會要求新廠商一起升級網頁與APP，也希望比照其他縣市類似網頁設計優化，由於交接期有半年，全新升級的網頁與APP預計明年6、7月上線。

新竹市清運車便民查詢網網頁設計不順手，有上班族反映很難用，市府環保局明年將優化。記者張裕珍／翻攝
新竹市清運車便民查詢網網頁設計不順手，有上班族反映很難用，市府環保局明年將優化。記者張裕珍／翻攝

垃圾車 新竹

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