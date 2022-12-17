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苗栗特色館「穿龍驛站」揭牌 盼成公館旅遊窗口及據點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公館鄉農會在苗栗特色館打造以在地客家美食、農特產為主題的「穿龍驛站」，今天揭牌。記者胡蓬生／攝影
公館鄉農會在苗栗特色館打造以在地客家美食、農特產為主題的「穿龍驛站」，今天揭牌。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣七大場館中的公館鄉「苗栗特色館」力拚場域活化，經公館鄉農會承租並向相關單位爭取經費，陸續將館內空間翻新，打造出以在地客家美食、農特產為主題的「穿龍驛站」，今天上午揭牌，期盼特色館成為公館鄉對外的旅遊窗口及新的觀光據點。

揭牌儀式上午結合福菜花海節開幕活動，地方各界代表多人到場。公館農會總幹事古雪雲指出，穿龍驛站包括「芋香町」賣場及「穿龍食堂」餐廳；芋香町以公館最大宗作物芋頭為主題規畫，並推出「馥芋公館」品牌，為公館優質的芋頭行銷。

穿龍食堂餐廳空間整建完成，營運團隊目前召募中，將以在地紅棗、福菜、紫蘇、芋頭等特產結合客家美食，打造成為美食基地，讓遊客來此能體驗更豐富的產業、文化、美食特色，購買在地農特產，帶回深刻美好的旅遊記憶。

縣府農業處長陳樹義表示，特色館目前已有陶博館、縣農會直銷中心、鄉農會隘寮下奉茶亭、茅鄉炭坊、縣級陶藝協會及陶藝工坊等，加上新增「穿龍食堂」及「芋香町」，將是苗栗在地少見由公民營協力推動的特區，藝文、產業、餐飲、觀光等元素齊備，希望能吸引更多遊客，帶動地方觀光產業。

公館農會福菜花海節上午也開幕，農會在苗栗特色館後方、沿山道沿線花田撒下向日葵、波斯菊、百日草等草花，面積廣達15公頃，其中向日葵最近已陸續開放，農會歡迎遊客到苗栗公館體驗豐富的產業、文化、美食特色。

穿龍食堂餐廳空間整建完成，將以在地農特產結合客家美食，打造成為美食基地。記者胡蓬生／攝影
穿龍食堂餐廳空間整建完成，將以在地農特產結合客家美食，打造成為美食基地。記者胡蓬生／攝影
穿龍食堂餐廳空間整建完成，將以在地農特產結合客家美食，打造成為美食基地。記者胡蓬生／攝影
穿龍食堂餐廳空間整建完成，將以在地農特產結合客家美食，打造成為美食基地。記者胡蓬生／攝影
公館鄉農會在苗栗特色館打造以在地客家美食、農特產為主題的「穿龍驛站」，今天揭牌。記者胡蓬生／攝影
公館鄉農會在苗栗特色館打造以在地客家美食、農特產為主題的「穿龍驛站」，今天揭牌。記者胡蓬生／攝影
「芋香町」賣場以公館最大宗作物芋頭為主題規畫，並推出「馥芋公館」品牌，為公館優質芋頭及各式農特產行銷。記者胡蓬生／攝影
「芋香町」賣場以公館最大宗作物芋頭為主題規畫，並推出「馥芋公館」品牌，為公館優質芋頭及各式農特產行銷。記者胡蓬生／攝影

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