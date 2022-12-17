桃園總圖試營運 台灣房屋3百萬助購書

桃園市長鄭文燦上午主持市立圖書館新總館試營運啟用典禮，並指出市民等待很久、期盼很久，新總館終於克服所有挑戰開館，整棟建築以「生命樹」為概念，採用節能採光通風井、綠色螺旋、環保外皮等綠色低碳設計，軟體則引進RFID（無線射頻辨識系統）技術，運用在自動還書及預約座位、多媒體中心、VR沉浸式體驗等內容，打造一座嶄新、高標準的圖書館。

新總圖還獲得2018「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」，及2022「公共工程金質獎」肯定，將成為桃園的文化地標、文化綠洲。台灣房屋總裁彭培業在試營運典禮代表集團捐300萬元，協助總圖購入更多書籍，鄭文燦頒感謝狀，肯定台灣房屋集團參與營造桃園綠洲文化。

鄭文燦和副市長李憲明、台灣房屋總裁跑培業等來賓由圖書館館長姚敦明導覽，了解總館各樓層設施及一樓蔦屋書店，並至服務台借書及體驗智慧自助還書系統。

鄭文燦指出，新市圖總館為地下2層、地上8層建築，占地5萬1600平方公尺，館藏近百萬冊圖書，是地方政府層級最大的圖書館。新總館1至7樓是分齡分眾的閱讀空間，除圖書館外，新總館也結合商業空間，形成複合式文創基地，讓大家看見不一樣的圖書館；包括一樓由蔦屋書店及星巴克咖啡進駐，其中「蔦屋書店」今日同步開放營運，而與「圖書館棟」相鄰共構的「電影院棟」還在準備裝修，預計明年啟用。

鄭文燦說明，新總館建築外牆設計「綠色螺旋」的立體綠化步道，可從地面公園通往頂樓花園，藝文廣場也重新營造整理，讓整體景觀更加融合；藝文廣場左邊為「鐵玫瑰」造型的桃園展演中心，右邊是「生命樹」造型的圖書館新總館，兩大場館對稱呼應，未來捷運綠線通車後，藝文廣場設有桃園展演中心G11站、大興西路G10站，不論是借書閱讀、看表演、看電影，搭乘捷運前來都非常方便。

鄭文燦表示，8年市長任內，投入76億元經費共興建23座圖書館，其中15座已完工，單是新總館的工程經費高達27億元，並編列2億元經費購置圖書，顯示市府十分重視文化建設。