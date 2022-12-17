五峰楊煥章獲雲裳烏龍茶王封號 茶葉自帶花香獲青睞

新竹縣第4屆雲裳烏龍評鑑今天在北埔綠世界頒獎，今年由來自五峰鄉山中茗茶的茶農楊煥章勇奪特等獎，評審更對特等獎茶給予很高評價，不僅散發玉蘭花香，更帶有些許桂花香氣，是雲裳烏龍的一大特色。

雲裳烏龍是新竹縣針對在地尖石、五峰所產的高山烏龍茶所設定的品牌形象，茶園介於海拔1200至1800公尺高，總種植面積80公頃，由於終年生長於雲霧圍繞之處，所以才名為「雲裳烏龍」，也正因為生長環境特殊，茶葉帶有獨特風味。

今年為新竹縣第4屆高山烏龍茶評鑑，而獲得雲裳烏龍茶王封號的，是來自五峰的楊煥章，他在當地已經種植高山茶超過20多年，今年是第一次獲得特等獎肯定。

不過今年新竹雲裳烏龍同樣出現冬茶產量減少的情況，茶農指出是因為9月期間雨水多，但到了10月又乾燥，氣候變化大，使得產量不穩，不過品質並未受到影響，唯一影響的可能是價格上的變化。

縣府原民處指出，新竹雲裳烏龍其實歷年來單價都在上揚，尤其在建立雲裳烏龍品牌後，不僅打響了新竹高山烏龍茶的口碑，在市場上的價格平均單價也增加3成以上，讓新竹高山烏龍以雲裳烏龍的品牌強勢打入國內烏龍茶葉市場，可以說是「新茶金」。

今年新竹縣高山烏龍茶冬茶評鑑共有107點參賽，評審出特等獎1名、頭等一獎1名、頭等二獎1名、頭等獎1名、金質獎6名、銀質獎10名，及優等獎48名，共計68名，不過也建議茶農要篩出黃葉及茶梗，更能確保品質。