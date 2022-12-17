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全台首見 獅潭汶水河濱公園「茶壽」滑梯啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
獅潭鄉汶水河濱公園遊憩及環境營造工程完工啟用，區內以「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉汶水河濱公園遊憩及環境營造工程完工啟用，區內以「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣獅潭鄉汶水河濱公園遊憩空間及環境營造工程今天完工啟用，區內以當地特產「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場，號稱擁有全台第一座茶壽造型滑梯，是提供親子遊憩的好場域，也呈現當地的特產風情。

縣府指出，汶水河濱公園遊憩空間及環境營造工程由縣府及鄉公所共同出資1300萬元改善既有的河濱公園，其中縣府編列1100萬元、鄉公所配合200萬元，工程今年3月開工。區內最大亮點就是以茶壽為主題造型的滑梯，結合塔式攀爬架，設計出3種不同高度的滑道，適合不同年齡層的兒童玩樂。

竣工儀式上午舉行，縣府水利處長楊明鐃、獅潭鄉長謝春梅及地方人士多人參加剪綵。

楊明鐃表示，汶水公園遊憩空間及環境營造工程用地約0.3公頃，打造大型茶壽地景遊戲場，除設置全台首座茶壽造型滑梯，周邊還設有鞦韆、蹺蹺板、4人搖搖樂及體健器材漫步機、扭腰器等設施，可提供附近居民親子共遊，也是長輩休憩的好場所。

茶壽是當地居民早年利用稻草編織而成，據傳是從鳥巢的製作方式演變而來，有如碗狀，使用客家花布當內襯，當作茶壺的保溫籠，也是傳統的茶水保溫設備，更是地方特產。

鄉公所表示，獅潭是苗栗縣第二大草莓產區，草莓季從12月可持續到明年4月，汶水老街周邊的台6線、台3線公路都有觀光果園可體驗採果，歡迎大家至獅潭逛汶水老街、採草莓、體驗茶壽滑梯的樂趣。

茶壽是獅潭汶水地區的一大特產。記者胡蓬生／攝影
茶壽是獅潭汶水地區的一大特產。記者胡蓬生／攝影
茶壽是獅潭汶水地區的一大特產。記者胡蓬生／攝影
茶壽是獅潭汶水地區的一大特產。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉汶水河濱公園遊憩及環境營造工程完工啟用，區內以「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉汶水河濱公園遊憩及環境營造工程完工啟用，區內以「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉汶水河濱公園遊憩及環境營造工程完工啟用，區內以「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉汶水河濱公園遊憩及環境營造工程完工啟用，區內以「茶壽」為主題打造出大型地景遊憩場。記者胡蓬生／攝影
茶壽是獅潭汶水地區的一大特產。記者胡蓬生／攝影
茶壽是獅潭汶水地區的一大特產。記者胡蓬生／攝影

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