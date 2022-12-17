中壢灌溉溝渠欄杆分隔島過高成視線死角 市府協調改善

桃園中壢公園路二段、永能路口未設有紅綠燈，公園路二段為4線車道中央是由農田水利署桃園管理處的灌溉溝渠當作分隔島，有民眾反映灌溉溝渠的護欄太高，造成駕駛無法看到對向車輛，通過路口的行人被欄杆擋住形成駕駛視線死角，相當危險，議員謝美英獲陳情，希望相關單位能改善護欄高度。

桃市府養護工程處表示，因灌溉溝渠權責單位為農水署，將發文協調能否修正護欄高度；交通局也說會配合養工處改善人行道斜坡位置後，退縮行穿線並在路口加設號誌。

議員謝美英接獲民眾陳情表示，該路口事故不斷且沒交通號誌，加上駕駛反映分隔島造型雖特殊，但近1公尺高的柵欄圓柱太高造成視線死角，駕駛開車不僅看不清對向車道，且行人通過時會被欄杆擋住，雙方一不注意，就容易發生事故，希望相關單位能盡速解決相關問題。

謝美英日前會勘要求交通局研議改善路口標誌標線、退縮斑馬線之外，也盼養工處盡速與討論改善方式，以最快的速度、最少的經費，降低圓柱高度，讓駕駛看得到對向來車，減少事故發生。

先前該路口因溝渠柵欄太過接近路口，已往車道方向退縮，不過現在高度造成視線死角仍是個問題；養工處回應，日前會勘後將發文給農水署討論是否可減低柵欄高度；交通局也說，會配合養工處改善永能路人行道後再將行穿線退縮重新畫設，並在路口設置紅路燈，預計花費100至120萬元施作，因經費為明年度預算，將待明年發包後展開工程。