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新竹新埔鎮照門里集會所啟用 將作為伯公照護站長照據點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
照門里集會所今天正式揭牌啟用。圖／新竹縣府提供
照門里集會所今天正式揭牌啟用。圖／新竹縣府提供

新竹縣新埔鎮照門里長期缺乏集會所，長年以來只能借用私人場地或學校供里民使用，對當地居民極為不便，為了解決此情況，新埔鎮前年動工興建照門里集會所，今天終於完工落成、揭牌啟用，未來集會所將作為伯公照護站、長照據點使用，照顧當地居民。

據了解，新埔鎮近年面臨青壯年人口外移、人口老化嚴重問題，尤其照門里老年人口逐年攀升，不過當地卻缺乏良好舒適的集會空間，使得里民活動都無處去，為了讓當地居民不再跑遠，新埔鎮長林保祿積極尋找土地，經縣府協助爭取補助後，照門里集會所終於在2020年5月開工。

照門里周邊數里人口即有近萬人，隨著照門里集會所的落成，縣府指出未來集會所將可應用於伯公照護站、長照據點，以及所有研習、交流活動，提升里民生活品質，尤其伯公照護站不僅提供長照服務，還能夠促進居民交流活動、舉辦各類客語環境藝文課程與活動。

縣長楊文科今天上午出席揭牌啟用儀式，他提到照門當地長久以來沒有自己的集會場所，真的很不方便，不過隨著全新的照門里集會所落成啟用，將有助改善基層村里生活環境，提供良好舒適集會空間，例如里民大會、成長研習教室或選舉投開票所場地，更可統合作為伯公照護站、長照服務據點，對鄉親有非常正面積極的意義。

縣府指出，全新啟用的照門里集會所占地約230坪，1層樓建築，具有大型開放集會空間和廁所等設施，土地由林保祿奔走尋得，經縣府審核通過興辦事業計畫，總工程經費1340萬元，其中縣府爭取獲內政部補助400萬元、張良印等8位議員補助106萬元、縣府補助75萬元、新埔鎮公所自籌款759萬元。

長照 老年人口

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