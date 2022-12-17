明年度公告土地現值評定 苗縣地王還是在這裡

苗栗縣2023年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定通過，平均調幅為2％，預計明年1月1日依法公告，縣內公告土地現值最高區段仍為頭份市和平段140地價區段，區內中正路與民族路交叉路口的角地，公告土地現值換算1坪約60萬3000元，再度蟬聯全縣「地王」。

縣府指出，全縣18鄉鎮市原劃設6081個地價區段，經年度作業檢討調整為6108個，增加27個地價區段，盼使地價區段範圍劃分更趨精緻合理。

縣府地政處表示，2023年度地價調查的買賣實例蒐集期間從2021年9月2日至2022年9月1日止，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期略減，價格小幅上漲，整體而言，呈量縮價漲之勢。

交易較熱絡區域包括苗栗、頭份、竹南等地，其中苗栗市交易頻繁區段主要集中在縣府一帶、苗栗車站後站至家樂福周邊、福全段富域街附近；今年受貨幣緊縮、利率調漲影響，新成屋交易量較去年趨緩，但營建成本上漲，整體房價仍小幅上漲。

頭份市毗鄰竹南鎮兩地人口集中，近年發展迅速且台積電在竹南基地周邊地區投資興建先進封測廠，帶動周邊產業及房地產市場價格上漲。交易較熱絡地區為鄰近竹南運動公園附近及昌隆廣場一帶地區。

竹南鎮房地交易多集中於竹南科學園區區段徵收區(大同段)，受台積電設廠效應影響，吸引科技新貴進駐，此區近國道香山交流道、頭份交流道、省道台1線、台13線與快速道路61線等快捷通勤路網，鄰近頭份商圈且生活機能日趨完善，也受新竹縣市高房價外溢等影響，持續帶動區域房市蓬勃發展，交易量雖與去年同期相比減少，但交易價格上揚。

除大同段外，房地交易多集中於山佳國小周邊(新山佳段、天聲段及龍山段)及竹南火車站東站一帶(新南段、光復段)。

2023年公告土地現值最高區段地價仍為頭份市和平段140地價區段，位於中正路上、和平路與民族路間的商業區，公告土地現值為每平方公尺12萬3000元，最高宗地價為區內中正路與民族路交叉路口的路角地，公告土地現值為每平方公尺18萬2500元，換算1坪約60萬3000元。