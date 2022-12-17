台電新竹區營業處寒冬送暖 捐家扶11個家庭急難救助金

台電新竹區營業處今天在新竹家扶中心竹東服務處協助下，捐助11個家扶家庭急難救助金，有的受助家庭因擔負家中經濟的長輩突然中風家庭陷困，也有家扶兒患有先天疾病加上父母離異，經濟狀況也不佳，台電新竹區營業處透過急難救助金寒冬送暖。

台電新竹區營業處指出，今天捐贈急難救助金的11個案涵蓋新竹縣、市，包括偏遠山區尖石鄉的4個家庭。曾姓學生因雙親個性不合離異又不擔起照顧子女責任，生活及就學費用全由外祖父母協助，未料外祖父最近因病中風，平時就學及生活費用無著落。

還有1名李姓家扶個案同樣面臨父母離異，母親為外籍配偶在台灣無其他親友支援，李自己本身也患有先天疾病且骨頭發育不正，雖經多次手術後目前仍無法自行走路，母親為全心照顧他無法外出工作，家庭經濟條件同樣陷入困境。

新竹區處處長胡忠興說，近2年受疫情影響，使得人與人之間較疏離，因此，造成許多弱勢家庭更加的弱勢。雖疫情逐步解封，但又逢寒流來襲，在此冬至前夕，秉持著企業社會責任及台電關懷的經營理念，在新竹家扶中心的協助下，希望傳達更多愛心。

胡忠興也說，今天協助的個案家庭，有因父母婚姻失調、隔代教養，有因家屬生病需親屬照料而無法工作，導致家庭生活頓時依靠，經濟壓力沉重，因此急需外界援助，今天除了捐贈急難救助金，也捐贈米粉、餅乾、文具等物資，減輕個案生活壓力。