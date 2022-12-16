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土建築師獲台灣建築獎首獎 中華大學2校友感謝母校啟蒙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
中華大學建築系校友潘天壹（左）、曾偉展（右）團隊，日前榮獲2022台灣建築獎首獎。圖／中華大學提供
中華大學建築系校友潘天壹（左）、曾偉展（右）團隊，日前榮獲2022台灣建築獎首獎。圖／中華大學提供

新竹中華大學建築系校友潘天壹、曾偉展團隊設計的桃園橫山書法藝術館，日前榮獲2022台灣建築獎首獎殊榮，2人都是沒出國留學過的「土建築師」，特別感謝母校中華大學的啟蒙奠基，更鼓勵學弟妹「有夢想就別放棄」，發揮中華建築人越挫越勇的韌性，相信總有一天也能出人頭地。

橫山書法藝術館是潘天壹建築師事務團隊耗時4年設計完成的作品，是全台首座由官方經營的書藝主題館，以桃園隨處可見的埤塘作為「墨池」意象，藝術館建物就像「硯台」般，在埤塘水岸旁彷如5座硯石的空間與形式操作，兼具在地性與國際性。

2022台灣建築獎評選委員也讚許橫山書法藝術館設計形塑出充滿禪意的東方文化展示空間，並同時展現隽永中帶有淡淡驚喜的2種張力，為喧囂時代帶來安定的力量。

中華大學指出，潘天壹和曾偉展是中華大學84級建築與都市計畫學系畢業的好友，2人先後在業界打滾近10年，期間也各自去念了研究所，直到潘天壹創業後，曾偉展隨即加入團隊，從2014年開始接觸公共工程，2016年接下橫山書法藝術館的規畫設計。

潘天壹說，為讓建物兼具書法感的流動性與穿透性，團隊從原本只是一棟建物的規劃，改了至少5次版本，甚至還經常利用假日調整模型，最後才定案成為現在的樣子。

潘天壹也回顧自己在中華大學念書時鍛鍊出來一股不服輸的個性，讓他發揮絕處逢生的韌性，越挫越勇。曾偉展也認為，中華大學建築系提供很好的教育環境，就算學生沒有任何身家背景和資源，只要肯努力學習，就有機會能翻轉人生。

2人也回憶起在中華大學念書時的點滴，潘天壹和曾偉展笑說，他們都不是乖乖牌的學生，不僅愛搞怪，還經常會做出「奇怪」作品來「荼毒」學弟妹，像是大三時舉辦的「大建盃」比賽，為了讓其他學校的建築系看見他們的創意，幾個同學忙了幾天，打造一座近4公尺高的「實構族」裝置藝術，綁在學校入口的校訓石上，讓師生看傻眼。

建築師潘天壹（右2）日前出席建築師節慶祝大會，接受行政院長蘇貞昌（右3）頒發台灣建築獎首獎。圖／行政院提供
建築師潘天壹（右2）日前出席建築師節慶祝大會，接受行政院長蘇貞昌（右3）頒發台灣建築獎首獎。圖／行政院提供
桃園橫山書法藝術館由潘天壹建築師事務團隊耗時4年設計完成，是全台首座由官方經營的書藝主題館。圖／潘天壹建築師事務所提供
桃園橫山書法藝術館由潘天壹建築師事務團隊耗時4年設計完成，是全台首座由官方經營的書藝主題館。圖／潘天壹建築師事務所提供
潘天壹（前排中）和曾偉展（前排右）回憶大學時期愛搞怪，笑稱經常會做出「奇怪」作品來「荼毒」學弟妹。圖／潘天壹建築師事務所提供
潘天壹（前排中）和曾偉展（前排右）回憶大學時期愛搞怪，笑稱經常會做出「奇怪」作品來「荼毒」學弟妹。圖／潘天壹建築師事務所提供

建築 藝術館 團隊 新竹

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