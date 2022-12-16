快訊

高虹安詐領助理費案 專家：這些法律問題常被誤解

若內閣改組誰來接閣揆？ 學者點名「4人選」：需有經驗者操盤

知名影城、連鎖停車場沒了…桃園新總圖17日試營運 遭議員質疑

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園新總圖1樓蔦屋書店室裝檢測過關，業者計畫17日和圖書館樓層一起試營運。記者鄭國樑／攝影
桃園新總圖1樓蔦屋書店室裝檢測過關，業者計畫17日和圖書館樓層一起試營運。記者鄭國樑／攝影

桃園市新的總圖書館17日中午試營運，公共場所安全問題和先前傳出的工程缺失連日引起市議員關切。議員詹江村指出，總圖營運發包，能取得標案的公司，是因為電影館、蔦屋書店、地下停車場等大主題強項，被評審看重，但是得標後，現在只剩下蔦屋，知名影城沒了，連鎖品牌停車場也沒了，讓人質疑是否會影響市民的權益。

詹江村說，像停車場9個充電樁都是交流電32A的家庭用慢充，沒有直流電的快充站，建置成本就差非常的多，充電速度更是天壤之別，市民的權益沒有受影響嗎？

文化局表示，新總圖地下停車場因為換另一家廠商經營，目前調整部分設施還沒啟用，充電停車位必須符合交通局訂定的規範，整個地下停車場也必須符合原先的要求，也就是即使換經營者市政府的標準不會打折，已經很明確告訴業者必須遵守所有的規定，沒有討價還價的空間。另外蔦屋裝修已經申請竣工，程序就是看建管處勘驗進度，過關後就可以訂定營業日期，今天最新進度是下午已經過關，業者表示既然消防安檢、室裝都過關，蔦屋書店可以自行決定，目前得到的訊息是明天也會營業。

至於電影館的部分，文化局說，營運廠商原本提出的營運計畫就是4、5樓電影廳院，2、3、4樓為商業空間，不是外傳2、3樓也是電影廳院，而且到現在也沒提要換哪一家影城，業者還在討論1到3樓商業空間配置。無論業者如何調整，除了要符合中央促參法規，也必須獲市政府同意。

桃園新總圖1到7樓都有不同的特色。記者鄭國樑／攝影
桃園新總圖1到7樓都有不同的特色。記者鄭國樑／攝影
桃園新總圖各樓層閱覽位子多，而且有獨特風格。記者鄭國樑／攝影
桃園新總圖各樓層閱覽位子多，而且有獨特風格。記者鄭國樑／攝影

停車場 電影 詹江村 圖書館 桃園

延伸閱讀

藍營議員批桃市府兩公司酬庸職多 綠營回：12/25同樣標準監督

連國營事業都接受「中国台湾」 藍：吳怡農應代綠道歉

桃園總圖工程獲金質獎優等 議員：金玉其外敗絮其中

查詢議員選舉結果／桃園第一選區國民黨凌濤得票奪冠 鄉民女神黃瓊慧攻進第3名

相關新聞

撿7年紙箱維生…國一弟掏錢買麵包惹哭店長 社會局介入關懷

桃園中壢的安德尼斯烘焙坊今在臉書粉專PO出一篇感動眾人的故事，店長在臉書寫下，「我永遠不會忘記第一次看到這位弟弟的模樣」...

新竹縣冬季東方美人茶評鑑 楊瑞隆獲特等茶王

新竹縣2022年冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑比賽，12月14日起至16日在峨眉鄉農會進行評鑑，得獎名單今天出爐，由...

紅富海第4波拍賣主打26支名表 23日先辦鑑賞會

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，預定明年1月3日進行第4波拍賣，...

一度回堵…國道3號北上大溪交流道段 發生2起追撞事故

今天雨路滑國道3號北上62.8公里桃園大溪交流道段，下午4時14分許，分別發生2輛小貨車及3輛轎車2起追撞事故，造成該段...

竹市首座低碳建築 建華市民活動中心明年完工

新竹市建華里長期利用建華國中舊車棚空間進行社區活動，由於空間狹小、環境克難，在地方積極爭取之下，市府去年投入逾2800萬...

學者捐資千萬歷經兩任市長推動 苗栗親子館揭牌啟用

苗栗市水源兒童親子館歷經兩任市長推動，今天上午歡喜揭牌，親子館建築包括水源里社區活動中心、日照中心、親子館及法律扶助空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。