知名影城、連鎖停車場沒了…桃園新總圖17日試營運 遭議員質疑

桃園市新的總圖書館17日中午試營運，公共場所安全問題和先前傳出的工程缺失連日引起市議員關切。議員詹江村指出，總圖營運發包，能取得標案的公司，是因為電影館、蔦屋書店、地下停車場等大主題強項，被評審看重，但是得標後，現在只剩下蔦屋，知名影城沒了，連鎖品牌停車場也沒了，讓人質疑是否會影響市民的權益。

詹江村說，像停車場9個充電樁都是交流電32A的家庭用慢充，沒有直流電的快充站，建置成本就差非常的多，充電速度更是天壤之別，市民的權益沒有受影響嗎？

文化局表示，新總圖地下停車場因為換另一家廠商經營，目前調整部分設施還沒啟用，充電停車位必須符合交通局訂定的規範，整個地下停車場也必須符合原先的要求，也就是即使換經營者市政府的標準不會打折，已經很明確告訴業者必須遵守所有的規定，沒有討價還價的空間。另外蔦屋裝修已經申請竣工，程序就是看建管處勘驗進度，過關後就可以訂定營業日期，今天最新進度是下午已經過關，業者表示既然消防安檢、室裝都過關，蔦屋書店可以自行決定，目前得到的訊息是明天也會營業。

至於電影館的部分，文化局說，營運廠商原本提出的營運計畫就是4、5樓電影廳院，2、3、4樓為商業空間，不是外傳2、3樓也是電影廳院，而且到現在也沒提要換哪一家影城，業者還在討論1到3樓商業空間配置。無論業者如何調整，除了要符合中央促參法規，也必須獲市政府同意。