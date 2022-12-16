迎接疫後有感復甦 桃園機場購物祭登場 消費滿額抽好禮

機場公司積極提振國門解封後機場產業商機，12月15日至17日每日11:00-16:00於第二航廈P4停車場舉辦「集食行樂—桃園機場購物祭」，推出「折價券現領現折」、「摸彩好禮大方抽」、「親子手作及視障按摩免費體驗」、「美食品嚐」活動，提供6千份折價券、超過600項的摸彩好禮、上萬份美食，並邀AKB48 TEAM TP、柏霖、許富凱等人氣歌手輪番演唱，邀請民眾到桃園機場吃喝玩樂看飛機，一同集食行樂。

機場公司表示，疫情間桃園機場面臨前所未有的衝擊，所有夥伴不畏挑戰，承擔重責成功守護國門，同心走過近三年試煉，感謝機場各產業的付出與配合，努力過後終於迎來曙光。桃園機場機自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，今年前10個月旅運量為271萬人次，較去年同期成長262%，現在是提振商業服務的重要時機，機場公司將積極扮演火車頭的角色，讓桃園機場再度蓬勃發展。

為刺激現場買氣，民眾於現場消費滿300元，憑發票即可兌換摸彩券一張，單筆消費最多可兌換三張摸彩券，摸彩獎品包括Dyson吹風機、insta360運動相機及Marshall藍芽喇叭等精美好禮，活動期間誠意大放送天天都抽獎，活動第二、三日更加碼超夯頭獎PS5組合，3日將抽出共605項總價值超過60萬元大獎；活動同時提供超過萬份美食免費試吃；除購物與品嘗美食外，另設置「視障按摩」及「親子手作」等限量體驗課程，消費滿額可擇一兌換，歡迎大小朋友呼朋引伴踴躍參與。為加碼回饋，只要加入「桃園機場Taoyuan Airport」官方LINE帳號，即可憑加入畫面至活動服務區獲得每日限量百元折價券，消費立即享折扣。

現場有超過20組活動攤位共襄盛舉，同時機場公司也邀請美好福利基金會及桃園市唐氏症家長協會等公益團體帶來精彩表演，活絡商機也兼具公益活動，十分熱鬧。更多活動資訊，請上桃園機場Facebook粉絲專頁查詢。