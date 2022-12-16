苗栗推慢魚海岸計畫 龍鳳旅遊驛站改善工程陸續竣工

苗栗縣政府積極推動苗栗慢魚海岸計畫，造就慢食、慢遊旅行風潮，發展海線觀光，今年在龍鳳漁港周邊進行「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」，包括既有廁所設施優化、海洋青年會館基地地坪及慢魚沙灣親海遊憩區設施的改善，近日已陸續竣工，未來將有利於帶動人潮並積累能量推動海線各項發展。

縣府於文化觀光局長林彥甫表示，對於推行慢魚運動，並打造「慢魚」為主題品牌，相關工程完工後，將活化龍鳳漁港周邊的使用機能，並串接苗栗50公里海岸線，其中有豐富的海岸原生林生態、紫斑蝶生態及海岸自行車道，都是沿線重要遊憩特色。

同時結合當地相關水域活動、觀光遊憩據點、特色產業與行銷活動的資源，形成具有餐飲、休憩、活動的複合型遊憩機能，可提升竹南旅遊品質及經濟效益，並整合海線觀光亮點及文化行銷，以帶動苗栗地方產業觀光。