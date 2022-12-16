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紅富海第4波拍賣主打26支名表 23日先辦鑑賞會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，預定明年1月3日進行第4波拍賣，共49件手錶、珠寶金飾等拍賣物，其中主打26支名表，為讓民眾對這些名表有更多認識，12月23日上午9點半將先辦法拍前鑑賞會，邀專家到場說明。

新竹分署指出，這次拍賣以26支名表做為主打商品，品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等，由於手表並無一定市價，會受新舊、保存狀況及個人喜好等因素影響，需要仔細端詳表面、表帶，分署上次拍賣前辦雞血石藝品鑑賞會，獲得熱烈回響，因此這次拍賣前再籌辦一場名表金飾鑑賞會，提供民眾「眼見為評」機會。

鑑賞會預定12月23日上午9點30分在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳舉辦，數量如此多的名表在法拍市場難得一見，屆時將邀高級鐘表鑑定專家到場解說，介紹相關名表資訊，有興趣民眾不要錯過。

新竹分署指出，為兼顧不便到場民眾的需求，在官網提供線上腕表特輯，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽這次拍賣的26支名表；拍賣會訂於明年1月3日上午9點14分開始 （13914，一生就一次）在苗栗地檢署院檢大樓競標，相關拍賣資訊、公告、保證金等都已在官網更新。

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產將進行第4波變價拍賣，主打26支名表。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 法拍 拍賣會

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