台中幼兒流感疫苗接種周明開打 限量好禮加碼送

台中市衛生局說，明天起至23日推出「幼兒流感疫苗接種周」，凡設籍台中市，6個月以上至國小入學前幼兒，接種周期間至全市30區衛生所接種公費流感疫苗，即可獲得限量接種好禮，包含珪藻土杯墊、不鏽鋼便當碗、泡麵碗及妙管家保溫瓶等，隨機發送，每人限領一分，送完為止。

疾管署統計，至12月13日，台中市6個月至3歲未曾接種流感疫苗的幼兒有2萬6301人，曾接種過流感疫苗的6個月至入學前幼兒，每年只需施打1劑，今年已施打8萬8198人，接種率達64.4%。

衛生局呼籲，考量幼兒抵抗力較差，感染流感病毒易引發肺炎、腦炎、心肌炎或心包膜炎等嚴重併發症，家中有6個月至入學前幼兒的家長盡速帶孩童前往接種；另已完成第1劑接種的首打族幼兒家長，在第1劑接種的4周後，應再帶幼兒完成第2劑接種，及早獲得完整保護力。

此外，衛生局也提醒，滿6個月至4歲(未滿5歲)幼兒如以BNT疫苗完成基礎接種幼兒，依中央規定幼兒BNT應接種3劑才算完成基礎接種，其中第2劑與第1劑間隔至少4周，第3劑與第2劑間隔至少8周，以同一廠牌完成接種，請家長檢視幼兒新冠疫苗接種黃卡，如尚未完成基礎接種者，請速至合約院所接種，以保護幼兒健康。

衛生局說明，幼兒接種周及幼兒BNT疫苗門診資訊請至台中市衛生局網站查詢，或電洽全市各區衛生所，流感疫苗數量有限，用完為止，建議施打前先洽詢衛生所，也歡迎祖孫一同前往接種，提升家庭整體保護力。