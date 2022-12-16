學生向青民協反映抓帽T外露 新竹曙光女中澄清無此事

寒流周末報到，新竹市今天明顯溫度驟降。台灣青年民主協會發出新聞稿指出，有不少學校仍不甩教育部法規，未開放將保暖衣物穿在校服內外，其中還提及有新竹市曙光女中學生反映教官會抓學生把帽T帽子外露等情形。校方今天下午澄清並無此事，但也強調開放學生穿保暖衣物，穿戴整齊是最大原則。

青民協指出，教育部已修法多年明確要求「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物」，但昨天青民協開放表單讓學生回報學校未開放外穿禦寒衣物，以及其他對於學生帽 T、圍巾、毛帽的限制，收到近千名學生回報學校未開放。

青民協認為，有些學校則是要求學生必須先把學校校服外套、毛衣等都穿上後，才能將禦寒衣物外穿，有學生認為上課像是「包肉粽」，相當不舒服。青民協呼籲教育部應再次發函重申法規，並請學校轉達老師、校內主任、糾察學生務必落實法規。

青民協新聞稿內容也提到「新竹曙光女中學生則反映「主任、教官會隨機抓帽踢帽子外露的學生，強行幫我們把帽子塞進去」，讓學生覺得相當沒必要。

曙光女中校方說明，曙光女中不像建功高中是全面著便服的學校，開放穿著禦寒衣物，也必須穿好制服，若連制服都不穿，失去教育的本意。也因此校方是基於穿好制服的前提下，去規範學生可外加禦寒衣物，像今天天氣變冷，校內可見學生也穿著帽T、圍巾等衣物保暖，整體穿戴整齊，帽T外露當然沒有問題。

校方人員也說，制服有其存在的意義，天冷當然可以加保暖衣物，但整體穿著必須要整齊。但也不可否認少部分學生特立獨行或為求挑戰，堅持要穿戴自己認為好看的衣物，有的學生為了要穿帽T，裡面只穿短袖制服，根本失去開放穿禦寒衣物的初衷。