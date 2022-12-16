撿7年紙箱維生…國一弟掏錢買麵包惹哭店長 社會局介入關懷

桃園中壢的安德尼斯烘焙坊今在臉書粉專PO出一篇感動眾人的故事，店長在臉書寫下，「我永遠不會忘記第一次看到這位弟弟的模樣」，那年冬天弟弟推了一台推車向她詢問是否能將紙箱撿走，這段緣分已維持了7年；桃市府社會局今也順利找到男孩，目前知悉他是低收入戶，不過在校表現及生活並無缺乏，後續將會安排相關訪視詳細了解。

店長在臉書表示，冬天他穿著不合時宜、完全不符合身型的衣服，拉著一台好重的推車，詢問能否將紙箱撿走，她不僅將紙箱給她，更裝了一袋麵包，並告知以後肚子餓歡迎隨時來找她吃麵包，並叮囑所有夥伴，以後都把店鋪所有的回收留下來給弟弟。

店長說，昨晚快9時許，在中央西路騎樓遇到弟弟，和他聊聊近況，他還沒吃飯也沒穿外套，唸了他幾句要好好照顧自己身體。隨後過了15分鐘，弟弟抓了200元進店鋪表示，「姐姐，我今天想跟你買麵包，你不要請我吃，你也很辛苦……」。

店長隨後叮囑他要跟阿公阿嬤好好過日子，只要他們這家店還在，永遠歡迎他來吃麵包，目送他離開時溼了眼眶。記者致電店家，店家表示，並未與弟弟留下任何聯繫方式，也不希望接受媒體採訪。

社會局今早已順利找到弟弟，據悉，弟弟對於被關注感到相當詫異，他平時就愛穿著寬鬆衣物，學校也有定期給予物資；社會工作科長劉泰良表示，目前社會局已與教育局及校方共同關心，初步瞭解孩子平日在校表現正常，餐食與基本生活照顧也屬穩定，之後會安排家訪評估協助，並與教育單位合作共同關懷。

劉泰良也呼籲，民眾如有發現需要協助脆弱家庭，可上關懷e起來通報，由社會局後續關懷協助。