新街溪永福段集汙槽堵塞 桃水務局將改善修正改善

桃園中壢新街溪永福橋下右岸，過去家用汙水都是透過透過道路側溝流入新街溪，不過溪流與堤岸的高低落差，讓汙水四處噴濺，夏天高溫更容易產生惡臭，桃市府水務局為解決問題，已先埋設排水管在新街溪護岸內，再將汙水透過16處集水井排除，不過集水井遇大雨落葉堵塞出水口造成溢流，議員葉明月接獲陳情，希望相關單位盡速改善排水口太小問題。

水務局水利工程科表示，集水井上月完工正在測試，將觀察3個月，再視情況決定是否加大排水口管徑，並加強廢棄物清理。

葉明月表示，永福橋右岸西園路沿線社區近千戶住戶透過道路側溝流入新街溪，不過溪流的高低落差讓汙水亂流，夏天不僅產生惡臭更造成環境髒亂，因此水務局設置集水井，避免汙水噴濺。

永福里長黃寶貞表示，集水井排水管太小，導致樹葉垃圾塞住出水口，晴天時曝曬經過的里民都反應會有惡臭，甚至有時水會倒流回家中排水管，相當困擾。葉明月獲陳情，希望水務局能加強清理並解決堵塞問題，避免解決問題的美意被打折扣，汙水仍亂流亂放。

水工科指出，為避免汙水亂流，水務局在溪邊護岸設置排水管，收集家庭汙水及雨水，再由集水井排至溪流裡，上月完工花費約100萬的沿線16處設有3吋排水管的集水井，近期遇大雨，遭落葉堵塞住出水口，才會發生溢流情形。

水工科說，當時現勘評估認為當地水流不多，因此僅設置一個排水涵管，目前集水井仍在測試階段，後續會在現場評估是否加大排水管管徑至6吋。並再集水井上方設置格柵避免落葉掉落堵塞排水；昨日已派人清理落葉，並跟當地的河岸巡護隊討論後續定期傾銷的相關工作。