新竹縣冬季東方美人茶評鑑 楊瑞隆獲特等茶王

新竹縣2022年冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑比賽，12月14日起至16日在峨眉鄉農會進行評鑑，得獎名單今天出爐，由峨眉鄉茶農楊瑞隆（楊隆茶行）登上今年「特等茶王」寶座，峨眉茶行則分獲頭等一、頭等二的殊榮。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義說，東方美人茶優良茶比賽是以「裸茶」（大包裝不裝罐）方式繳茶，再進行抽取茶樣評鑑，評分標準包括外觀（含形狀色澤）、香味（香氣、滋味）、水色，賽後則依等級統一進行分裝，每罐茶葉均以QR code標示生產者、茶葉品種等資訊以示身分，提供消費者完整購買資訊。

陳冠義說，今年冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽，共計有500點完成報名及繳茶作業，總重量約5687台斤8兩，抽樣藥檢皆合格，共選出參等獎25名、貳等獎20名、頭等獎11名、頭等排名6名及特等獎1名。評鑑從14日起展開，昨晚挑燈夜戰於今天早上進行最後1天的決賽評鑑，並從早上9點到12點進行決賽直播，讓所有茶農、飲茶者或是其他民眾都能在第一時間了解評鑑嚴選過程。

評審、茶改良場課長林金池說，今年受氣候影響，冬茶總產量較過去減少一些，但茶葉受小綠葉蟬著涎多，因此整體品質非常好。

縣府農業處范萬釗說，東方美人茶（膨風茶）是新竹縣的重要特產，東方美人茶的嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農手採1心2葉的茶芽，經製茶師用傳統技術精製做成高級白毫烏龍茶。茶葉的葉身呈白、綠、黃、紅、褐5色相間，茶湯則呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。

農業處未來會持續投入經費輔導舉辦東方美人茶（膨風茶）優良茶的評鑑，也會開設製、焙茶技術研習，以及優良茶初、中級評茶委員訓練課程、以及推動優良茶評鑑分級制度。

新竹縣2022年冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑比賽成績今天出爐，峨眉鄉茶農楊瑞隆（中）榮獲今年「特等茶王」寶座。圖／峨眉鄉農會提供