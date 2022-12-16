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竹市首座低碳建築 建華市民活動中心明年完工
新竹市建華里長期利用建華國中舊車棚空間進行社區活動，由於空間狹小、環境克難，在地方積極爭取之下，市府去年投入逾2800萬元新建「建華市民活動中心」，打造竹市首座低碳建築的的市民活動中心。市府今天指出，工程進度進度81%，預計明年4月完工。
代理市長陳章賢近日前往視察建華市民活動中心工程進度，特別提醒工程基地西側因臨近住家，應注意與鄰房介面處理及周邊排水的問題；與建華國中新校舍銜接地坪鋪面應考量整體美觀，施工時避免施工噪音干擾學校教學，並要求工程如質如期完成。
市府民政處指出，建華里目前是以建華國中舊車棚，辦理長青日語班、環保教育實作、巷弄長照C站，以及供社區巡守隊使用，在狹窄鐵皮屋內冬冷夏熱、環境克難，因此極需新建市民活動中心，市府去年以建華國中的校地興建建華市民活動中心。
民政處說明，建華市民活動中心運用可循環再利用的木構、鋼構建材，減少二氧化碳排放，利用屋頂太子樓設計自然通風換氣，達到低碳節能效果；未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等活動場域，可供市民舉辦公益、藝文、文康、教育等活動。
陳章賢說，市府2014年起盤點竹市78處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過8億元著手興建或整建27處市民活動中心，目前已完成22處，尚有5處市民活動中心仍在興建中，未來全市將總共有83處市民活動中心。
此外，新竹市政府2020年3月訂定活動中心使用管理辦法，2021年2月推動「本市數位市民平台」上線租借平台，提高制度化管理及租借便利，增加借用活動中心意願。
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