學者捐資千萬歷經兩任市長推動 苗栗親子館揭牌啟用

苗栗市水源兒童親子館歷經兩任市長推動，今天上午歡喜揭牌，親子館建築包括水源里社區活動中心、日照中心、親子館及法律扶助空間；當年旅美學者彭賜灯返鄉盼捐資千萬元興建公共設施，市公所也挹注經費推動，解決用地取得問題後，多功能建築去年落成，親子館兼具紀念館飲水思源及勵志情懷，成為地方佳話。

苗栗市長邱鎮軍、前市長邱炳坤上午參加親子館揭牌儀式，彭賜灯也專程自美國返鄉參加，他是礦業專家及教授，並獲選為美國國家工程院院士，在1965年赴美深造前，曾任教於公館初中，學生今天也特別在會中獻匾感謝師恩。

邱鎮軍指出，親子館建築1樓為社區活動中心、日照中心，2樓為親子共遊空間，規畫提供6歲以下兒童在家長陪伴下體驗館內遊具，室內空間90坪、室外面積75坪，將委由社福單位管理，提供親子共遊、共學、共玩環境；3樓空間將提供法律扶助基金會進駐，提供弱勢民眾公益性法律諮詢及訴訟援助。

彭賜灯當年要出國留學時，要先通過海外留學考試才可申請護照，申請簽證還要有2700美元存款證明，但當時老師薪水每月僅30美元，父母為成就他的心願，將家裡房子、田地向銀行抵押貸款、親戚借款，籌了3428美元讓他得以赴美深造。

為鼓勵學子努力向上及感念父母養育之恩，親子館空間陳列彭賜灯成長歷程、赴美求學經過、個人著作及礦業成就，希望以他不畏苦的成長過程，一路淬鍊成為著名礦業專家的經歷，勉勵苗栗學子奮發向上。