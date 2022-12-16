快訊

游錫堃說他「同意」搜索高虹安？北檢駁：依法通知即可

遷松機問題多 從離島居民到國防部 吳怡農要中央地方陪葬

賴清德兩岸路線不能再迴避 「蔡規賴隨」或是投出變化球？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣社區照顧關懷據點超標完成 第201、202據點今揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
徐耀昌在揭牌儀式現場並贈送長輩、學童們禮品。圖／苗栗縣政府提供
徐耀昌在揭牌儀式現場並贈送長輩、學童們禮品。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，任內計畫開辦200個社區照顧關懷據點的目標，今天超標共完成202個據點！上午縣府在竹南鎮竹興國小舉行第201、202個社區照顧關懷據點聯合揭牌啟用儀式，徐耀昌期望接棒的新當選縣長鍾東錦，能在未來持續輔導成立，朝向一村里一據點目標邁進。

根據統計，至今年11月底，苗縣內老年人口已達9萬7662人，占全縣總人口數18％，為了加強照顧長輩，徐耀昌上任後積極推動各村里成立關懷據點、幸福學院、長照據點等。其中，關懷據點從他上任時的70個，至今不但達到預定成立第200個的目標，今天再揭牌成立2個，共計成立第202個，布建率73.5％，超過了原預定的目標。

今天新成立的2個據點，由苗栗縣藝耆協會在頭份市上興社區活動中心開辦的關懷據點，目前暫時每周1開放1天，中午供餐，預定明年2、3月每周開放3天；另外，竹南鎮竹興國小幸福學院成立的關懷據點，每周開放5天，每天中午供餐，還規畫關懷訪視、電話問安、健康促進、社會參與等活動，更讓竹興國小成為苗縣第1所全齡學校，提供0至99歲的學習場所。

上午在竹興國小舉辦的聯合啟用儀式，由縣長徐耀昌、新當選縣長鍾東錦、縣議員張佳玲、竹南鎮長方進興、縣農會理事長陳怡樺、苗縣藝耆協會總幹事龔筱瑜、竹興國小校長鍾政洋等人揭牌，並頒贈苗縣藝耆協會、竹興國小各15萬元開辦經費，並贈送長輩、學童們禮品。

徐耀昌指出，目前全縣志工已達3800多位，每個月透過據點服務照顧1萬5700位社區長輩，希望社會處向中央爭取的補助經費及運用公益彩券盈餘，在未來持續輔導成立關懷據點，朝向一村里一據點的目標邁進，讓長輩在熟悉環境中健康、愉快的生活，並參與據點的健康促進活動，以延緩老化。

苗縣府今天上午在鎮竹興國小舉行第201、202個社區照顧關懷據點聯合揭牌啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府今天上午在鎮竹興國小舉行第201、202個社區照顧關懷據點聯合揭牌啟用儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌任內計畫開辦200個社區照顧關懷據點的目標，超標共完成202個據點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌任內計畫開辦200個社區照顧關懷據點的目標，超標共完成202個據點。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 鍾東錦 老年人口 長照

延伸閱讀

苗栗首件賄選案同陣營遭訴 鍾東錦總部：無關候選人

影╱徐耀昌最後一次團結月會語帶哽咽 與會員工起立歡送

學生營養午餐一國多制 苗栗縣長當選人鍾東錦擬辦法統一

鍾東錦告國民黨想拿回黨籍 法官勸調解「都選上了一定要告嗎」

相關新聞

苗縣社區照顧關懷據點超標完成 第201、202據點今揭牌

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，任內計畫開辦200個社區照顧關懷據點的目標，今天超標共完成202個據點！上午縣府在竹南鎮竹興國小...

桃園新總圖明試營運限2000人 蔦屋、星巴克、停車場還沒好

桃園市政府文化局表示，圖書總館明天（17日）開始試營運，中午12點開放民眾排隊入館。試營運期間周一休館，營業時段周二至周...

頒334位村里長、代表當選證書 楊文科：施政絕不為己私

新竹縣長楊文科兼新竹縣選委會主委，今天在縣府大禮堂頒發第22屆（竹北市第10屆、竹東鎮、寶山鄉第20屆）鄉（鎮、市）民代...

創紀錄！桃議會11分鐘通過明年預算

桃園市議會上周用3天就完成市府明年度總預算聯席審查，昨天只花11分鐘通過二、三讀再破紀錄，擱置5.7億元全恢復，歲出14...

竹縣市須蓋新橋改善交通 楊文科籲市府速都計變更

新竹縣長楊文科昨天出席竹科42周年園慶，強調縣府已規畫新建橋梁，從竹北中醫大連接竹市水源里，對改善縣市間的交通十分有助益...

桃園與美國長堤結為姊妹市 城市外交耕耘有成

桃園市長鄭文燦今天上午與美國加州長堤市長賈西亞（Robert Garcia）舉辦線上姊妹市合作備忘錄簽約典禮。長堤市為鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。