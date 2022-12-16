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苗縣社區照顧關懷據點超標完成 第201、202據點今揭牌
苗栗縣長徐耀昌即將卸任，任內計畫開辦200個社區照顧關懷據點的目標，今天超標共完成202個據點！上午縣府在竹南鎮竹興國小舉行第201、202個社區照顧關懷據點聯合揭牌啟用儀式，徐耀昌期望接棒的新當選縣長鍾東錦，能在未來持續輔導成立，朝向一村里一據點目標邁進。
根據統計，至今年11月底，苗縣內老年人口已達9萬7662人，占全縣總人口數18％，為了加強照顧長輩，徐耀昌上任後積極推動各村里成立關懷據點、幸福學院、長照據點等。其中，關懷據點從他上任時的70個，至今不但達到預定成立第200個的目標，今天再揭牌成立2個，共計成立第202個，布建率73.5％，超過了原預定的目標。
今天新成立的2個據點，由苗栗縣藝耆協會在頭份市上興社區活動中心開辦的關懷據點，目前暫時每周1開放1天，中午供餐，預定明年2、3月每周開放3天；另外，竹南鎮竹興國小幸福學院成立的關懷據點，每周開放5天，每天中午供餐，還規畫關懷訪視、電話問安、健康促進、社會參與等活動，更讓竹興國小成為苗縣第1所全齡學校，提供0至99歲的學習場所。
上午在竹興國小舉辦的聯合啟用儀式，由縣長徐耀昌、新當選縣長鍾東錦、縣議員張佳玲、竹南鎮長方進興、縣農會理事長陳怡樺、苗縣藝耆協會總幹事龔筱瑜、竹興國小校長鍾政洋等人揭牌，並頒贈苗縣藝耆協會、竹興國小各15萬元開辦經費，並贈送長輩、學童們禮品。
徐耀昌指出，目前全縣志工已達3800多位，每個月透過據點服務照顧1萬5700位社區長輩，希望社會處向中央爭取的補助經費及運用公益彩券盈餘，在未來持續輔導成立關懷據點，朝向一村里一據點的目標邁進，讓長輩在熟悉環境中健康、愉快的生活，並參與據點的健康促進活動，以延緩老化。
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