桃園新總圖明試營運限2000人 蔦屋、星巴克、停車場還沒好

桃園市政府文化局表示，圖書總館明天（17日）開始試營運，中午12點開放民眾排隊入館。試營運期間周一休館，營業時段周二至周六上午8點30分至晚上9點，周日上午8點30分至下午5點，採總量管制，入館人流控制2000人，地下停車場因為還在整理，不對外開放。

文化局說明，桃園市立圖書館新總館自2018年徵圖評選建築師、設計到招標，開工，歷經4年17日揭幕試營運。新總館佔地面積 5萬1600 平方公尺，是地下 2 層、地上 8 層的建築，開館後成為全國頂尖的圖書館，能滿足喜愛閱讀民眾的需求。

新總館由日本2020東京奧運主場館設計團隊之一的「株式會社梓設計」，與台灣「郭自強建築師事務所」聯手贏得競圖，雙方擁有豐富公共圖書館設計經驗，以「生命樹」為概念，打造出一棟會呼吸、盈滿綠意的圖書館，未來結合旁邊的電影院，串連藝文與閱讀，樹立城市閱讀品牌概念。

文化局表示，新總館外表亮眼，從大屋簷、植栽打造建築物外觀的「綠色螺旋」（Green Spiral）環繞式平台，從一樓延伸至屋頂，加上木紋的Low-E複層式玻璃，構成「環保外皮」（Eco Skin）以垂直線條阻絕熱島效應。建築內部以白色金屬骨架及全透玻璃窗組合而成的圓錐狀通風採光井，具有環保節能（Eco Tube）作用，有效收集光線和通風設計，抑制熱負載，更能形成獨特的地標，打卡熱門景點。

新總館館藏近百萬冊圖書，1樓進駐日本知名書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」及星巴克，2樓服務櫃台、樂齡閱覽區，還有預約書自助取書區，3樓為親子閱覽室區，包含嬰幼兒專區及親子小學堂，4樓則設有創客空間及青少年閱覽區；5樓新書展示區，6樓多元文化區，7樓語言學習區有VR沉浸式英語體驗和數位影音串流服務。

市立圖書館姚敦明館長說明，新總館不同於以往圖書館，是一棟賦予新意象的圖書館，設計團隊很用心，考量全齡使用者的需求，建築設計兼具機能與美感，2018年榮獲國家卓越建設獎最佳規畫設計類的最高榮譽「卓越獎」，上個月也獲得第22屆公共工程金質獎優等獎的肯定。近百萬冊圖書包括知識、休閒娛樂及研究等叢書，提供分齡分層閱覽環境，採用RFID技術與數位多媒體，並規畫多元閱讀推廣體驗活動。