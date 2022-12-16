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頒334位村里長、代表當選證書 楊文科：施政絕不為己私

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天頒發村里長、代表當選證書，他致詞期勉施政要以鄉親福祉為目標，絕不為一己之私。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今天頒發村里長、代表當選證書，他致詞期勉施政要以鄉親福祉為目標，絕不為一己之私。記者王淑君／攝影

新竹縣長楊文科兼新竹縣選委會主委，今天在縣府大禮堂頒發第22屆（竹北市第10屆、竹東鎮、寶山鄉第20屆）鄉（鎮、市）民代表暨第22屆（竹北市第10屆）村（里）長當選證書，共計334位當選人接受表揚。楊文科恭喜所有當選人，接下當選證書是榮譽、責任，也是擔當，期勉大家以鄉親福祉為目標，一起為竹縣未來30年榮景打拼。

楊文科表示，所有村里長和代表都是最直接和鄉親在一起的人，鄉親大小事務都會透過基層當選人來反應，鄉鎮市公所擔任好溝通橋樑，以鄉親的福祉作為施政目標。

楊文科提到他擔任縣長以來目標一致，像是五支箭和十大交通建設，以未來新竹縣30年榮景來打拚，目標不變，他會繼續努力。縣府獲得商業週刊「賺錢王」、「還債王」肯定，也獲財政部連續4年「招商王」，顯示縣府團隊很努力。

楊文科說，地方事務非常多，必須審慎處理，讓阻力變成助力。他記得湖口鄉有幾位村長令他很敬佩，他和前湖口鄉長林志華相處3年多，與大家一起對湖口鄉大小建設都充分溝通討論，雖然林鄉長過世了，但是他一定會一步步完成其未竟之業，協助湖口鄉發展。

楊文科舉名言「生當如鵬起，終當如鯨落」比喻施政，意味人生在世要如大鵬展翅好好做事，終了時要像鯨魚一樣落下，「一鯨落、萬物生」鯨魚在海洋中死去時，巨大的身軀會沉入海底，成為無數海洋生物的養分來源。

楊文科指出，吳伯雄先生曾說，從政人員第一要有抱負，第二要以福國利民為目標，他也以同樣心情來施政，既然在這個位置上就要全力以赴，不會受到不正確的影響。若大家對縣府施政有不清楚的地方，他和縣府團隊都願意直接溝通，所有著眼點都是百年大計，絕不會為一己私利。

新竹縣長楊文科兼新竹縣選委會主委（左）今天在縣府大禮堂頒發334位村里長、代表當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科兼新竹縣選委會主委（左）今天在縣府大禮堂頒發334位村里長、代表當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣334位村里長、代表當選人，今天在縣府大禮堂獲頒當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣334位村里長、代表當選人，今天在縣府大禮堂獲頒當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣334位村里長、代表當選人，今天在縣府大禮堂獲頒當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣334位村里長、代表當選人，今天在縣府大禮堂獲頒當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科兼新竹縣選委會主委（左），今天在縣府大禮堂頒發村里長、代表當選證書。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科兼新竹縣選委會主委（左），今天在縣府大禮堂頒發村里長、代表當選證書。記者王淑君／攝影

楊文科

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