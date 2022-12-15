大江名人二手拍義賣明起開跑 網紅正妹親自上架超興奮

桃園市中壢大江購物中心今年連續第6年舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣，將在明天（16日）開跑，該店館內近300家品牌店櫃參與，並擴大邀集15位藝人、網紅助陣捐獻愛心，網紅「派派」等多人今天下午親自或請助手整理二手拍義賣衣飾、配件或玩具，「派派」說，她首次受邀參加義賣做公益「超興奮」，以後還要繼續參加。

大江購物中心5年前聖誕節發想，舉辦一星衣益暨名人二手拍義賣活動，推出「讓愛傳遞、購物變得更有意義」口號，過去5年義賣所得超過380萬元，全數幫助弱勢團體，這項義賣活動也成為該店聖誕節前傳統，今年邁向第6年，邀集店櫃和藝人、網友陣容更大，參與義賣商品今天下午完成上架準備。

大江購物中心今年名人二手拍義賣捐獻愛心，邀請藝人、網紅陣容擴大，包括「宅男女神」張景嵐、陳艾熙、歌手「ECHO」及網紅部落客的派派、夏曼娣、Angelina、劉 璇、安柏兒等15人，捐贈提供個人珍藏衣物、配件、鞋帽及美妝品商品，派派等人更親自將二手拍商品整理上架，期待明天起義賣幫助弱勢。

派派說，她小時候就是清寒出身，之前只要有機會就會購買義賣品幫助弱勢，如今自己成為義賣捐贈者，特別感興趣，她決定贊助100件衣物、名牌香水、珍藏小公仔及牙刷等商品義賣，幫助弱勢團體，如果公仔等沒賣完的商品，也要送給弱勢院童當聖誕禮物，以後有機會還要繼小參加義賣做公益。

此外，大江館內公益販售商品，由館內近300家品牌店櫃捐贈全新商品上千件展售，包括美妝保養、服飾、配件、童裝玩具、生活家電及主題餐廳餐券福袋，以一折起愛心價販售，像是CK手錶原價1萬2200元、一星公益價3999元等。