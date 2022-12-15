議員批圖書總館試營運安全低標 鄭文燦：移花接木講法

桃園市立圖書總館17日（周六）試營運，市長鄭文燦今天下午到現場了解準備情況，部分市議員也到場，詹江村、舒翠玲議員在簡報後，高舉「消防安檢未過關漏水問題未除」標語板，當場質疑消防未過關，商業空間也沒有竣工執照，為什麼要用低標準的安全門檻試營運？

鄭文燦第一時間未直接回應，表示請圖書館館長姚敦明跟議員說明，隨後和議員蘇家明、陳美梅，新當選議員張肇良、黃瓊慧其他議員參觀圖書館各樓層。鄭文燦稍後受訪反駁，強調議員講的是假的，選舉已經結束了，不需要這樣做秀。因為開幕（試營運）的是圖書館，星巴克跟電影院、蔦屋書店會等拿到執照才會開幕，議員提的漏水問題也已經解決。

鄭文燦說，圖書館的使用執照已經拿到了，議員講的是商業空間試裝的執照，現在正在審查，審查完畢以後才會開幕，但議員把商業空間的裝修進度講成像圖書館安檢沒過關，是移花接木，選舉已經結束，不需要再這樣子做秀。

舒翠玲強調，她和詹江村是不滿市政府把圖書館、電影館的使用執照、消防分開，圖書館過了電影館還沒過，但是這兩個館原本就在同一個基地有聯動關係，何況地下停車場兩個館互通。總圖是全國樓地板面積最大的公共圖書館，電影館還在變更、施工，有的要重新申請建照沒有使用執照，市政府怎麼可以用安全低標準試營運。

舒翠玲也不滿上個月她和詹江村要進電影館會勘，市政府以沒有市長許可不讓他們進去了解到底出現什麼樣的缺失和違建，議會監督市政府是議員的職權，符合憲法制衡精神，市政府卻擅自妄為阻止議員監督市政府。

文化局說明，市立圖書總館有兩棟，一棟是8層樓高的圖書館棟1樓有巷商業空間，另一棟是5層樓高的電影館棟包1樓有星巴克，17日要試營運的是圖書館棟，電影館棟到今天為止仍在竣工檢測，沒檢查完和沒取得執照不會試營運。

文化局表示，電影館棟2、3樓原來是電影廳，營運商要改為商店美食街，申請建照被退回一次以後就還沒有再送件至，於同棟1樓的星巴克和圖書館棟的蔦屋書店先前已經向建管處申請裝修，最近完工後申請竣工，建管處這兩天派員了解是否符合裝修的內容，如果沒有問題就發給竣工證明。