全台首座AB-BNCT癌症治療基地落腳竹北 拚明年試運轉

全台首座AB-BNCT癌症治療基地落腳新竹縣竹北市，由禾榮科技所開發台灣第一套加速器硼中子捕獲癌症治療 （AB-BNCT）系統設立於中國醫藥大學新竹附設醫院；該基地樓地板面積約655坪，目前主體結構工程已完成，今天舉行封頂儀式，預計2023上半年開始試運轉。

該基地為於中醫大新竹附醫旁，整體空間配置規畫包含2間治療室、定位室、等待室、設備室、治療控制室、運轉控制室等；禾榮科技總經理沈孝廉、新竹縣長楊文科、漢民科技副董事長許金榮、中醫大醫療體系董事蔡長海、清華大學原子科學院長江啟勳等，今天共同出席見證AB-BNCT癌症治療基地封頂。

沈孝廉說，全台第一座AB-BNCT核心部件加速器主體及其附屬設備，已在今年11月進場，其他AB-BNCT附屬子系統也陸續進場安装中，預計明年2月底前完成安裝；可望明年上半年進行設施試運轉，下半年執行中子出束測試，同時進行臨床前測試，未來也將接續開展臨床試驗並且申請衛福部醫療器材許可，期望未來AB-BNCT可成為癌症病患另一種新治療方案。

楊文科表示，禾榮科技公司與中醫大新竹附醫雙方合作，打造治療試驗場域及儀器，預計明年中醫大新竹附醫將能夠試用儀器，未來可望造福鄉親及行銷全球，很開心參與見證治療癌症的新里程碑。