大樓外牆超大溫度計在中壢 打造金額曝光、整點還有小巧思

這幾日氣溫驟降，北部又濕又冷，桃園中壢環西二路上的社區大樓外牆有個近30公尺超大溫度計，近日在網路上爆紅，大樓務業經理解翠萍表示，溫度計為當初建商董事長至哥本哈根旅遊時，看到建築物外觀如此設計，因此想讓台灣建築也能獨一無二，才打造近百萬的溫度計。

此棟大樓的巨型溫度計相當吸睛，1樓更有許多仰頭人偶裝置藝術，看向溫度計非常可愛，有住戶表示，許多路過民眾都會跟人偶打卡，笑說社區應該要收門票才對。

溫度計設置於外牆2側，分別有攝氏及華式2種，解翠萍說，溫度計完全防水且裝設LED燈泡，由近1400顆燈泡組成，而溫度計會自動感應溫度變化顯示現在氣溫，也完全防水，將近100萬元造價不斐。

解翠玲說，溫度計以藍色燈光顯示，半夜時避免光害影響住戶睡眠，就會僅剩刻度亮燈，白天時則是整個溫度計都有燈光，整點時也有小巧思，會有類似燈光泡馬燈的樣態，相當特別。