苗栗發表2023鴻兔大展客語日誌 首度推出日曆APP

新的一年即將來臨，苗栗縣政府上午發表「2023鴻兔大展客語日誌」，除紙本日曆、電子書，還首度推出客語數位日曆APP，讓民眾可以將「客語數位日誌」帶著走；縣府已連續3年製作客語日曆，將客語能力初級認證的基本詞彙置入其中，期望大家「共下來講客」。

縣府指出，苗栗是客家大縣，為推廣客語，縣府持續編印新年度客語日誌（客語日曆之意），今年首度推出的客語數位日曆APP，即日起於Google Play商店及Apple Store上架供民眾下載使用，紙本日曆12月18日上午9點在於文化觀光局服務台開放索取。

苗栗縣長徐耀昌強調，縣府認真推動客家事務及提供客語公共服務，為讓客語融入生活，在家庭中扎根，從2020年起編印客語日曆，將客委會客語能力初級認證的基本詞彙置入日曆中，每天介紹一句實用生活客語及例句，並提供羅馬拼音、釋義及正確讀音示範，民眾只要跟著日曆「每日一客語」，一年下來就可學到300多句實用的客語。

文觀局指出，數位日誌APP更貼近民眾生活需求及實用性，操作直接快速，打開APP畫面首頁查看當天日期，不用特別點選直接顯示，並設有日曆及月曆頁面功能鍵，及播放語音聽取客語教學等功能，手機頁面並新增個人備忘錄，是全台首創融合客語教學及記事兼具的多功能行事曆APP。另外，數位版電子書明年1月1日起會放在文觀局官網提供線上閱覽。