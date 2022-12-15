竹市藍營開黨團座談會砲火四射 正副議長人選暫難產

國民黨新竹市黨部今天在議會舉行黨團座談會，14名黨籍議員全出席。據了解現場「砲火四射」，也有議員談到市長候選人林耕仁選前被公開棄保，對支持者難以交待，不禁聲淚俱下；有議員因不滿黨部直接提出許修睿、余邦彥作為正副議長人選進行「假投票」，認為程序不公憤而離席，也讓藍營正副議長人選暫時難產。

新竹市黨部指出，因下屆議員尚未就職，由黨部主辦黨團會議程序合乎規定，在事前都有徵詢議員當選人對正副議長人選是否有意見，部分議員沒有回應、也無表態，因此在會議提出有表態爭取連任的許修睿、余邦彥為正副議長人選安排黨內初選投票。

市黨部說明，會議上有先就議長人選部分進行記名投票，許修睿拿下8票，有3人離席、3人未完成投票，由於議員陸續離開，副議長部分則未進行投票。針對這樣的結果，仍會提報給黨中央裁示，並強調針對議員提出的意見，將會持續溝通。

新竹市議會國民黨團總召陳治雄說，因黨中央要求16日前要提報正副議長人選，他曾通知黨籍議員6日開會討論，但市黨部主委許修睿說程序不合，要求靜候處理，改以市黨部名義在今天早上於議會開會，不過名目從原本的黨團大會變成黨團座談會。

陳治雄說，黨籍議員在會中討論這次選舉，自己也發難否認近月被指是綠營側翼「四人幫」說法是無稽之談，還發毒誓「有的話他家死光光」。他直言，這些指控明顯來自黨內的人「窩裏反」、「搞分化」，林耕仁已經夠可憐了，不該持續被抹黑！

陳治雄也說，今天黨團座談會討論議題時，提出要推舉正副議長，但黨部人員拿出選票，上頭竟然只有許修睿、余邦彥一組候選人，認為此舉不合程序，應是14人都列名；事前黨部確有徵詢他是否參與正副議長，但他沒有理會，竟被認為沒意思要選。

擔任國民黨中央委員的議員陳慶齡也說，今天黨團座談會「不歡而散」，並強調依照黨中央提名正副議長人選辦法，應是市黨部通知各縣市黨團召開黨團會議，並有共識推正副議長人選，但今天開會卻全由市黨部主導，還只有一組人選可投，程序不合。

陳慶齡也聲援林耕仁反擊謠言，包括林耕仁家族甲寅環保公司去年標下台大醫學院新竹分院清潔作業標案，得標金額約2.29億元，被影射是獲民進黨立院黨團總召柯建銘協助，陳直言「柯建銘當時正忙著大新竹合併，怎可能幫林耕仁，這不是很好笑嗎？」

陳慶齡還說，外面還有謠傳當時林耕仁市長選情低迷，綠營要給林耕仁500坪關埔重劃區抵費地，「聽到500坪傻眼了，那裡1坪120萬元，總價6億」，6千萬元就可以退選了，6億元這數字懸殊太大，根本不可信，種種謠言令人傻眼，應還給林耕仁公道。