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桃園議長感謝各黨派審112年預算 期待第三屆打造新氣象

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
邱奕勝議長敲槌宣布112年預算完成三讀。圖／桃園市議會提供
邱奕勝議長敲槌宣布112年預算完成三讀。圖／桃園市議會提供

桃園市議會今天完成市政府112年度總預算案二、三讀會審查，小刪14萬9000元，總共通過歲出預算1429億9085萬1000元，議長邱奕勝感謝所有出席議員不分黨派共同把關預算、增進市民福祉，為第二屆市議會審查預算劃下圓滿句點。

桃園市議會這次召開第24、25次臨時會，審查桃園市112年度總預算，12月7日至9日一讀會，今天為二、三讀會，經大會審議，小刪新聞處大陸考察旅費14萬9000元，一讀會所擱置的5億7674萬餘元全數恢復，總共通過歲出預算1429億9085萬1000元。

邱奕勝議長表示，市政府112年度預算能夠圓滿完成三讀，有賴於各黨派議員的通力合作，雖然審查過程有一點小爭議，但是都無礙於市議員為民謀求最大福祉的用心，他向所有參與審查預算的議員同仁，表達最大的敬意與謝意。

邱奕勝認為值得一提的，是此次審查預算，議會無異議通過爭取市政府全面推動5歲幼兒免學費及國中小免費營養午餐、65歲以上老人（原住民55歲以上）市民三節禮金從2000元調高為2500元等三大附帶決議，期望新的市政府能站在苦民所苦的立場，盡速將議會通過的決議化為實際政策，讓更多市民受惠。

邱奕勝說，今天完成市政府112年度總預算的三讀審查，預計12月22日舉辦閉會儀式，屆時將為第二屆市議會劃下圓滿的句點，期待第三屆市議會的全新開始，能夠打造新氣象、新建設、新市政及欣欣向榮的新桃園市，希望市府、議會、市民共創三贏，他與所有議員同仁共勉之。

邱奕勝議長感謝各黨派用審查預算心。記者鄭國樑／攝影
邱奕勝議長感謝各黨派用審查預算心。記者鄭國樑／攝影

議員 桃園 邱奕勝

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