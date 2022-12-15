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中壢大時鐘23日開幕 開幕期間消費滿額抽好禮
桃園中壢第一公有零售市場「中壢大時鐘」為老中壢人共同回憶，因被列為危樓2017年拆除重建，去年底11月底完工，耗資約7億元興建地下4層、地上6層的全新大樓，將在本月23日開幕，有連鎖美食業者進駐，部分樓層交由桃市府社會局及客家局使用；23日至明年1月8日開幕期間只要當日累計消費滿1000元，就有機會抽到各項好禮。
中壢大時鐘位在中壢大同路、中正路口，鄰近中壢火車站，第一市場於日據時代設立，由於建築外觀有一座大時鐘因而得名，也是過去許多人相約的著名地標。過去有五金雜貨、裁縫、命理館等傳統攤商，還曾有各式娛樂場所。
桃市府經濟發展局長郭裕信表示，全新開幕的中壢大時鐘，1樓有廠商進駐，2至3樓則引進日本迴轉壽司壽司郎、統一企業知名烤雞連鎖21風味館、知名餐飲集團超夯の燒肉、超夯川麻辣鍋等品牌進駐，搭配戶外大時鐘廣場及街頭廣場所舉辦的假日文創市集，串聯周邊商圈，將大幅提升該區商業機能。
經發局說，21風味館及壽司郎分別於本月9日及15日試營運，歡迎民眾來中壢大時鐘共襄盛舉，享用美食；而建築地上1至3樓委由麗陽公司營運營管理，4至6樓分別交由社會局及客家事務局使用。
經發局指出，地下層為停車場，提供119輛汽車格及100輛機車格，並設有電動車停放區供電動汽車充電樁，停車場今年9月15日已開始營運；郭裕信說，全新大時鐘擁有黃金級綠建築及智慧建築設計，結合中壢在地歷史脈絡與客家傳統文化，外觀設計科技大時鐘，夜間多采多姿燈光秀，讓民眾驚艷。
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